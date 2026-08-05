Pentathlon, Bovenzi, Malan e Micheli staccano il pass per le semifinali degli Europei

Proseguono le buone notizie per l’Italia ai Campionati Europei 2026 di pentathlon moderno in corso di svolgimento a Istanbul (Turchia). Dopo le 4 azzurre che hanno staccato il pass per le semifinali oggi si sono aggiunti anche 3 nostri portacolori del comparto maschile. Stiamo parlando di Matteo Bovenzi (Aeronautica Militare), Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) e Giorgio Micheli (Fiamme Oro).

Nel gruppo A delle qualifiche maschili il nostro Matteo Bovenzi, campione del mondo junior, ha concluso con un ottimo bottino di 1573 punti, mentre è stato eliminato Emanuele Tromboni (Fiamme Oro) che si è fermato a quota 1521. Nel gruppo B chiude con 1577 punti Giorgio Malan, mentre Giorgio Micheli ne mette a segno 1567.

Come proseguirà il programma dei Campionati Europei? Domani, giovedì 6 agosto, invece, spazio alle semifinali femminili che vedranno ai nastri di partenza Ludovica Montecchia (Aeronautica Militare), Aurora Tognetti (Carabinieri), Elena Micheli (Carabinieri) e Valentina Martinescu (Fiamme Azzurre) ed al ranking round di scherma maschile.

Le semifinali maschili saranno in programma venerdì 7 agosto, quindi sabato 8 agosto giornata campale con le due finali, maschili e femminili, prima del gran finale di domenica 9 agosto con la staffetta mista.