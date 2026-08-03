Pentathlon, le staffette azzurre lontane dal podio agli Europei di Istanbul

Hanno ufficialmente preso il via, nella giornata odierna, i Campionati Europei 2026 di pentathlon moderno. Lo scenario è quello di Istanbul e la capitale della Turchia oggi ha proposto il primo appuntamento della manifestazione continentale che fa, sostanzialmente, da antipasto verso i Mondiali che si disputeranno a fine mese a Guiyang, in Cina.

Si è partiti con le due staffette. In quella maschile la medaglia d’oro è andata alla coppia francese composta da Maire Emilien e Diego Lavillat (1517 punti finali), mentre la coppia italiana, formata da Alessandro Pavolini (Circolo delle Muse) e Giorgio Micheli (Aeronautica Militare) ha terminato con 1395 in ottava posizione. Seconda per la Lituania con Jonas Kalaminskas e Paulus Vagnorius con 1499 punti, quindi medaglia di bronzo per la Cechia con Marek Grycz e Matous Tuma con 1489.

Passando alla staffetta femminile il successo è andato alla coppia svizzera formata da Katharina e Anna Jurt (1364 punti), Alice Rinaudo (Fiamme Oro) e Ludovica Montecchia (Aeronautica Militare) hanno chiuso con 1170 punti in ottava. La medaglia d’argento è finita sul collo dell’Ungheria con 1356 punti con Diana Rajncsak e Orsolya Dorottya Varga, mentre completa il podio la Russia con Viktoriia Sazonova e Amina Tagirova con 1332.

Come proseguirà il ricchissimo programma dei Campionati Europei 2026? Domani, martedì 4 agosto, sarà la volta delle qualificazioni femminili. Mercoledì 5 agosto toccherà alle qualificazioni maschili, assieme al ranking round di scherma femminile. Giovedì 6 agosto, invece, spazio alle semifinali femminili ed al ranking round di scherma maschile. Le semifinali maschili saranno in programma venerdì 7 agosto, quindi sabato 8 agosto giornata campale con le due finali, maschili e femminili, prima del gran finale di domenica 9 agosto con la staffetta mista.