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Calendario Europei pentathlon 2026: orari, tv, programma, streaming
Ad Istanbul, in Turchia, da oggi, lunedì 3, a sabato 9 agosto, saranno in programma gli Europei senior 2026 di pentathlon moderno, che vedranno al via ben 12 azzurri: l’Italia sarà in gara con cinque uomini e sette donne.
Lunedì 3 si disputeranno la staffetta maschile e quella femminile, mentre martedì 4 sarà la volta delle qualificazioni femminili, seguite il giorno successivo dalle qualificazioni maschili. Giovedì 6 andranno in scena le semifinali femminili, mentre quelle maschili si terranno venerdì 7 agosto. La rassegna iridata culminerà sabato 8 agosto, quando si disputeranno entrambe le finali, infine domenica 9 si chiuderà con la staffetta mista.
Gli Europei senior 2026 di pentathlon moderno, con ben dodici azzurri protagonisti, non verranno trasmessi in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà fruibile su UIPM TV per semifinali e finali, e su Olympic Channel per semifinali maschili e finali.
CALENDARIO EUROPEI PENTATHLON MODERNO 2026
Lunedì 3 agosto
9.00 Staffetta maschile
15.00 Staffetta femminile
Martedì 4 agosto
8.30 Qualificazione A femminile
12.00 Qualificazione B femminile
15.30 Qualificazione C femminile
Mercoledì 5 agosto
8.30 Qualificazione A maschile
12.00 Qualificazione B maschile
15.30 Qualificazione C maschile
Giovedì 6 agosto
9.00 Semifinale A femminile – UIPM TV
12.30 Semifinale B femminile – UIPM TV
Venerdì 7 agosto
14.00 Semifinale A maschile – UIPM TV ed Olympic Channel
17.30 Semifinale B maschile – UIPM TV ed Olympic Channel
Sabato 8 agosto
13.00 Finale femminile – UIPM TV ed Olympic Channel
17.00 Finale maschile – UIPM TV ed Olympic Channel
Domenica 9 agosto
12.00 Staffetta mista
PROGRAMMA EUROPEI PENTATHLON MODERNO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: UIPM TV per semifinali e finali, Olympic Channel per semifinali maschili e finali.