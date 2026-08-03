Calendario Europei pentathlon 2026: orari, tv, programma, streaming

Ad Istanbul, in Turchia, da oggi, lunedì 3, a sabato 9 agosto, saranno in programma gli Europei senior 2026 di pentathlon moderno, che vedranno al via ben 12 azzurri: l’Italia sarà in gara con cinque uomini e sette donne.

Lunedì 3 si disputeranno la staffetta maschile e quella femminile, mentre martedì 4 sarà la volta delle qualificazioni femminili, seguite il giorno successivo dalle qualificazioni maschili. Giovedì 6 andranno in scena le semifinali femminili, mentre quelle maschili si terranno venerdì 7 agosto. La rassegna iridata culminerà sabato 8 agosto, quando si disputeranno entrambe le finali, infine domenica 9 si chiuderà con la staffetta mista.

Gli Europei senior 2026 di pentathlon moderno, con ben dodici azzurri protagonisti, non verranno trasmessi in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà fruibile su UIPM TV per semifinali e finali, e su Olympic Channel per semifinali maschili e finali.

CALENDARIO EUROPEI PENTATHLON MODERNO 2026

Lunedì 3 agosto

9.00 Staffetta maschile

15.00 Staffetta femminile

Martedì 4 agosto

8.30 Qualificazione A femminile

12.00 Qualificazione B femminile

15.30 Qualificazione C femminile

Mercoledì 5 agosto

8.30 Qualificazione A maschile

12.00 Qualificazione B maschile

15.30 Qualificazione C maschile

Giovedì 6 agosto

9.00 Semifinale A femminile – UIPM TV

12.30 Semifinale B femminile – UIPM TV

Venerdì 7 agosto

14.00 Semifinale A maschile – UIPM TV ed Olympic Channel

17.30 Semifinale B maschile – UIPM TV ed Olympic Channel

Sabato 8 agosto

13.00 Finale femminile – UIPM TV ed Olympic Channel

17.00 Finale maschile – UIPM TV ed Olympic Channel

Domenica 9 agosto

12.00 Staffetta mista

PROGRAMMA EUROPEI PENTATHLON MODERNO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: UIPM TV per semifinali e finali, Olympic Channel per semifinali maschili e finali.