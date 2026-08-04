Pentathlon, 4 azzurre staccano il pass per le semifinali degli Europei di Istanbul

Arrivano buone notizie per l’Italia dalla seconda giornata dei Campionati Europei 2026 di pentathlon moderno in corso di svolgimento a Istanbul (Turchia). Agli impianti del Burhan Felek Sports Complex, infatti, sono ben 4 le azzurre che hanno staccato il pass per le semifinali.

Stiamo parlando di Ludovica Montecchia (Aeronautica Militare), Aurora Tognetti (Carabinieri), Elena Micheli (Carabinieri) e Valentina Martinescu (Fiamme Azzurre) che, di conseguenza, hanno permesso all’Italia di raggiungere il numero massimo possibile di atlete che prenderanno parte alle semifinali che si disputeranno giovedì 6 agosto.

Nelle qualifiche A la nostra Ludovica Montecchia ha chiuso con 1447 punti, mentre Elena Micheli si è fermata a quota 1440. Per Aurora Tognetti il punteggio è stato di 1432. Nelle qualifiche B, invece, Valentina Martinescu ha messo a segno 1421 punti, mentre sono state eliminate Irene Prampolini e Francesca Tognetti.

Come proseguirà il programma dei Campionati Europei? Domani, mercoledì 5 agosto sarà la volta delle qualificazioni maschili, assieme al ranking round di scherma femminile. Giovedì 6 agosto, invece, spazio alle semifinali femminili ed al ranking round di scherma maschile. Le semifinali maschili saranno in programma venerdì 7 agosto, quindi sabato 8 agosto giornata campale con le due finali, maschili e femminili, prima del gran finale di domenica 9 agosto con la staffetta mista.