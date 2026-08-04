GEMME D’ARGENTO! Conte/Pelligra irradiano talento e si consacrano nella piattaforma sincro 10 metri

L’Italia dei tuffi scopre due futuri campioni. Simone Conte e Raffaele Pelligra conquistano una clamorosa medaglia d’argento nel sincro maschile agli Europei in corso di svolgimento a Parigi. La coppia azzurra, all’esordio assoluto in una rassegna continentale, è protagonista di una gara incredibile, sfondando ampiamente il muro dei 400 punti, venendo battuta solo dalla fortissima Russia, che si prende la medaglia d’oro. Il bronzo, invece, va all’Ucraina, ma distanziata di ben dieci punti dagli azzurri.

A salire sul gradino più alto del podio sono Nikita Shleikher e Ruslan Ternovoi, che chiudono con un punteggio complessivo di 443.82, complice soprattutto uno straordinario triplo e mezzo indietro carpiato da 96.12 punti. Ottimo anche il quadruplo e mezzo avanti carpiato con 88.80 punti ed in chiusura il doppio e mezzo indietro carpiato con due avvitamenti e mezzo da 85.32.

La coppia italiana, però, non è da meno e i due azzurri disputano una gara fenomenale. Simone Conte (classe 2007) e Raffaelle Pelligra (classe 2008) sono bravissimi a reggere la pressione nonostante la giovane età e si regalano veramente un sogno. Ottimi gli obbligatori, ottenendo 97.80 punti, poi un solido doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo (75.84) e soprattutto cambia tutto con il triplo e mezzo indietro raggruppato (80.19). La coppia italiana, però, tiene il meglio per il finale, prima con il triplo e mezzo ritornato raggruppato (81.60) e poi con il quadruplo e mezzo avanti raggruppato (81.03).

Al terzo posto hanno concluso gli ucraini Mark Hrytsenko/Oleksii Sereda con un punteggio di 406.05. Giù dal podio i britannici Ben Cutmore/Euan McCabe (397.59) davanti ai tedeschi Luis Carlo Avila Sanchez/Jaden Eikermann Gregorchuk (39243) e ai polacchi Maciej Bujak/Robert Lukaszewicz (390.18).

Si tratta della quinta medaglia per l’Italia in questi Europei, che è sempre in testa al medagliere con tre ori, un argento ed un bronzo. A breve ci sarà anche la finale dell’individuale femminile dai tre metri con Chiara Pellacani super favorita e con anche in gara Elisa Pizzini.