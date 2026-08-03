Patrizia Giallombardo: “Filippo Pelati è cresciuto tanto di mentalità”

Filippo Pelati ha conquistato la quarta medaglia agli Europei senior 2026 di nuoto artistico, centrando la medaglia d’argento nel libero del solo maschile: al sito federale traccia il bilancio di quanto fatto dall’azzurro il direttore tecnico dell’Italia, Patrizia Giallombardo.

L’analisi della gara odierna: “Avevamo messo nel conto anche qualche risultato inferiore, quindi sono molto soddisfatta per quello che ha realizzato Filippo e per quello che hanno fatto tutti i nostri ragazzi finora. Filippo in questa routine ha dato un po’ meno di impressione artistica perché probabilmente era molto preoccupato a compiere bene gli ibridi, che ha nuotato discretamente. Era un po’ ritardo e se ne è accorto e quindi ha tagliato qualche pezzo di braccia, però è stato bravissimo perché se n’è accorto ed è riuscito a portare a termine l’esercizio in modo molto buono“.

Il lavoro di crescita dell’azzurro: “Filippo è cresciuto tanto di mentalità: all’inizio è arrivato che non sapeva lavorare con l’alto livello, nel senso veniva da junior, quindi il lavoro aveva un approccio diverso e piano piano siamo riusciti a far capire che non contano le ore di allenamento, le otto ore, ma conta la qualità dell’allenamento, quindi un’ora deve essere fatta al 100%. Sicuramente un grande aiuto è stato anche quella della sua compagna, Lucrezia Ruggiero, perché lei, atleta già matura, mi ha dato una mano a farlo crescere. Un conto è se alcune cose le dice l’allenatore e vengono prese come un giudizio, tra virgolette, ma detti da una compagna assumono un valore diverso“.

Gli aspetti su cui occorre ancora lavorare: “È stato un lavoro di squadra di tutto questo gruppo che ha portato ad un grande risultato. Sono orgogliosa della sua crescita e della sua umiltà in particolare. FIlippo può esaltare ancora di più la parte artistica, soprattutto nelle transizioni, oggi un po’ balbettanti. Dobbiamo lavorare tantissimo sulla mobilità e sull’estensione. Infatti gli ho detto che a settembre sarà appeso in spaccata per tutto il tempo“.