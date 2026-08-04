Oliha-McKenna (per ora) senza copertura tv! Totale disinteresse: l’Italia aspetta un campione del mondo da 10 anni!

L’ultimo pugile italiano a laurearsi Campione del Mondo per una delle quattro sigle di riferimento è stato Giovanni De Carolis, che il 9 gennaio 2016 conquistò la cintura WBA dei pesi supermedi battendo il tedesco Vincent Feigenbutz. L’attuale CT della Nazionale Italiana di boxe firmò l’impresa a Offenburg, poi difese la cintura il 16 luglio (pareggiò contro Tyron Zeuge) e la cedette proprio a Zeuge il 5 novembre a Potsdam. Sono passati dieci anni. Più nessun italiano ha saputo conquistare la corona WBA, WBO, WBC o IBF.

La grande occasione per riportare la boxe tricolore ai vertici globali è nelle mani di Etinosa Oliha, che sabato 8 agosto affronterà Aaron McKenna per il Mondiale IBF dei pesi medi: il piemontese sarà chiamato alla grande impresa in quel di Dublino, dove proverà a sovvertire il pronostico della vigilia contro l’irlandese, anch’egli imbattuto nella sua carriera da professionista, favorito secondo gli allibratori e sostenuto dal pubblico che gremirà la 3Arena della capitale.

Stiamo parlando di un potenziale momento storico per la boxe tricolore, ma al momento non è prevista copertura televisiva in Italia! Sky ha già annunciato la messa in onda in territorio britannico, negli USA i diritti sono stati acquisiti da Paramount, ma alle nostre latitudini, per il momento, l‘incontro non potrà essere seguito: né sui canali generalisti gratuiti, né a pagamento. DAZN è solita trasmettere i grandi eventi della nobile arte, ma in questa occasione non risulta proprietaria dei diritti.

Qualche emittente avanzerà la propria offerta economica all’ultimo minuto, consentendo agli appassionati di gustarsi il confronto tra Oliha e McKenna? Dopo dieci anni se un Campione del Mondo, si rischia di non potere ammirare le gesta del possibile prossimo iridato per il Bel Paese.

CALENDARIO OLIHA-MCKENNA, MONDIALE PESI MEDI IBF

Sabato 8 agosto

Ore 23.00 circa Mondiale IBF pesi medi Etinosa Oliha vs Aaron McKenna

In precedenza, nell’ordine:

Co-main event

Callum Walsh (IRL)-Tyler Denny (medi, 10 round)

Undercard

Joe Ward (IRL)-Artjom Kasparian (massimi leggeri, 10 round)

Sam Hickey-Brad Axe (medi, 8 round)

Patrick O’Connor-Ibrahim Mercan (cruiser, 6 round)

Combattimenti preliminari

Stevie McKenna (IRL)-Owen O’Neill, pesi medi

Connor Coyle (IRL)-Mark Beuke, pesi medi

Louis Greene-avversario da definire, pesi medi

PROGRAMMA OLIHA-MCKENNA: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: attualmente non prevista in Italia.

Diretta streaming: attualmente non prevista in Italia.