Quando la finale di Benedetta Pilato oggi in tv, Europei nuoto 2026: orario esatto 100 rana, n. di corsia, avversarie

Benedetta Pilato si prepara a giocarsi una medaglia nella finale dei 100 metri rana femminili agli Europei di nuoto di Parigi 2026. La ventunenne tarantina ha superato con autorità i turni preliminari al Centre Aquatique Olympique e si presenta all’atto conclusivo con il quarto miglior tempo complessivo delle qualificazioni. Appuntamento nel pomeriggio di oggi (ore 18:58), mercoledì 12 agosto, quando l’azzurra proverà a trasformare una qualificazione solida in un risultato di prestigio sul palcoscenico continentale.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 9.30 E 18.30

Il pass per la finale è arrivato al termine di una semifinale interpretata con intelligenza e attenzione tattica. Nell’ultima vasca Pilato ha scelto di non forzare oltre misura, chiudendo in 1’05″85. Un tempo costruito su una prima metà di gara particolarmente brillante: ai 50 metri l’italiana è transitata in 30″38, per poi completare la seconda vasca in 35″47. È proprio nella parte conclusiva che la tarantina può ancora trovare margini di miglioramento in vista della finale.

A contendersi le medaglie ci sarà anche un’altra rappresentante dell’Italia. Lisa Angiolini, toscana, ha centrato l’accesso alla finale con l’ottavo tempo, fermando il cronometro sull’1’06″47. La presenza di due azzurre nell’ultimo atto conferma la qualità della spedizione italiana nella specialità e offre al movimento tricolore una doppia possibilità di inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice.

Davanti a tutte partirà la britannica Angharad Evans, grande favorita della vigilia. Evans ha conquistato la pole position grazie a una prestazione di assoluto livello, impreziosita da uno straordinario record della manifestazione e da un crono sceso sotto il muro dell’1’05”. Sarà dunque lei il riferimento principale per tutte le avversarie, chiamate a colmare un divario che sulla carta appare significativo.

Gli Europei di nuoto di Parigi godranno di una grande copertura televisiva. Sarà possibile seguirli sui canali della Rai (Rai 2 HD), nonché su quelli di Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Max). Ci sarà anche la trasmissione in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su European Aquatics Tv. OA Sport vi offrire le quotidiane DIRETTE LIVE testuali.

A CHE ORA BENEDETTA PILATO OGGI EUROPEI NUOTO 2026

Mercoledì 12 agosto

18.58 100 rana, finale – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206).

PROGRAMMA EUROPEI NUOTO 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Max (206)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, NOW, European Aquatics Tv

Diretta testuale: OA Sport

CORSIA BENEDETTA PILATO FINALE 100 RANA EUROPEI 2026

Benedetta Pilato sarà in corsia 6 nella finale dei 100 rana donne, il cui inizio è previsto alle ore 18:58.

STARTLIST FINALE 100 RANA E AVVERSARIE BENEDETTA PILATO

1 SCHOUTEN Tes NED 31 DEC 2000 1:06.36

2 ELENDT Anna GER 4 SEP 2001 1:05.92

3 JEFIMOVA Eneli EST 27 DEC 2006 1:05.78

4 EVANS Angharad GBR 25 APR 2003 1:04.97

5 MC SHARRY Mona IRL 21 AUG 2000 1:05.64

6 PILATO Benedetta ITA 18 JAN 2005 1:05.85

7 CHIKUNOVA Evgeniia NAB 17 NOV 2004 1:06.16

8 ANGIOLINI Lisa ITA 29 JUN 1995 1:06.47