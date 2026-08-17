Calcio, i convocati dell’Italia per i Giochi del Mediterraneo. Giocatori in arrivo dalla Serie A e B

L’Italia si presenta ai XX Giochi del Mediterraneo con un obiettivo preciso: tornare sul gradino più alto del podio nel torneo di calcio maschile. La competizione, in programma in Puglia dal 22 al 30 agosto, rappresenta un appuntamento di particolare rilievo per la tradizione azzurra, che proprio in questa manifestazione ha costruito una parte significativa del proprio palmarès internazionale.

Quella del 2026 sarà la tredicesima partecipazione dell’Italia ai Giochi del Mediterraneo e la decima consecutiva, una striscia iniziata nel 1991. Gli Azzurrini hanno conquistato complessivamente otto medaglie: quattro ori e altrettanti argenti. Nessun’altra nazionale può vantare un bilancio migliore. I successi sono arrivati a Beirut nel 1959, a Napoli nel 1963, a Tunisi nel 1967 e ancora in Italia, a Bari, nel 1997. Proprio i tre trionfi consecutivi tra il 1959 e il 1967 rappresentano un record nella storia della manifestazione.

L’ultima volta, però, che l’Italia ha conquistato l’oro risale a quasi trent’anni fa. Era il 25 giugno 1997 quando, davanti al pubblico del San Nicola di Bari, la Nazionale Under 23 allenata da Marco Tardelli superò 5-1 in rimonta la Turchia. Dopo il vantaggio iniziale di Servet Çetin, arrivò la reazione azzurra firmata dalle doppiette di Francesco Totti e Nicola Ventola e dal gol di Raffaele Longo. Da allora sono arrivati quattro secondi posti, l’ultimo dei quali nel 2022 a Orano.

L’Italia ripartirà proprio da quella medaglia d’argento, inserita nel Gruppo B insieme ad Algeria, Albania e Kosovo. Il torneo prevede otto partecipanti, con cinque rappresentative UEFA e tre provenienti dalla CAF. Nel Gruppo A sono state invece inserite Macedonia del Nord, Marocco, Tunisia e Turchia.

Gli Azzurrini debutteranno sabato 22 agosto alle 21 al Via del Mare di Lecce contro l’Albania. Due giorni più tardi sarà la volta dell’Algeria, allo stadio Franco Fanuzzi di Brindisi, mentre il girone si chiuderà mercoledì 26 agosto a Taranto contro il Kosovo. Le prime due classificate accederanno alle semifinali, entrambe in programma il 28 agosto a Taranto, dove si disputeranno anche le finali del 30 agosto.

Per l’appuntamento pugliese, il coordinatore delle Nazionali Giovanili maschili Maurizio Viscidi ha selezionato 18 giocatori. Si tratta di un gruppo particolarmente giovane: sedici calciatori sono nati nel 2009, mentre due elementi appartengono alla classe 2010. Sono Lorenzo Dattilo e Mattia Guaglianone, entrambi della Roma, rispettivamente difensore e centrocampista.

Tra i pali figurano Christian Lupo del Lecce e Mattia Sonzogni dell’Atalanta. La difesa comprende Matteo Albini, Lorenzo Dattilo, Djibril Diallo, Andrea Donato, Davide Gaffurini e Davide Rigo, con Donato entrato nell’elenco il 14 agosto al posto dell’indisponibile Ludovico Varali.

A centrocampo Viscidi ha scelto Jeffrey Nana Baffoh, Francesco Ballarin, Edoardo Biondini, Gioele Giammattei, Mattia Guaglianone e Francesco Olivieri. Quest’ultimo è stato inserito successivamente in sostituzione dell’indisponibile Marcello Fugazzola.

Il reparto offensivo sarà invece composto da Tommaso Casagrande, Thomas Corigliano, Jacopo Landi e Diego Perillo, chiamati a sostenere il peso realizzativo della squadra nel percorso verso le fasi decisive del torneo.

CONVOCATI ITALIA CALCIO GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026

Portieri: Christian Lupo (Lecce), Mattia Sonzogni (Atalanta);

Difensori: Matteo Albini (Como), Lorenzo Dattilo (Roma), Djibril Diallo (Parma), Andrea Donato (Inter)*, Davide Gaffurini (Torino), Davide Rigo (Juventus);

Centrocampisti: Jeffrey Nana Baffoh (Sassuolo), Francesco Ballarin (Venezia), Edoardo Biondini (Empoli), Gioele Giammattei (Roma), Mattia Guaglianone (Roma), Francesco Olivieri (Atalanta)**;

Attaccanti: Tommaso Casagrande (Hellas Verona), Thomas Corigliano (Juventus), Jacopo Landi (Empoli), Diego Perillo (Atalanta).

*convocato il 14 agosto in sostituzione dell’indisponibile Ludovico Varali (Parma).

**convocato il 14 agosto in sostituzione dell’indisponibile Marcello Fugazzola (Atalanta).