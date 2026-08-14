Nicolò Martinenghi promosso sui 50 rana: “Due italiani davanti, bello difendere la bandiera. Tirato giù qualche centesimo”

Nicolò Martinenghi ha vinto la prima semifinale dei 50 rana agli Europei 2026 di nuoto, toccando la piastra con il tempo di 26.62 davanti all’olandese Koen de Groot (26.71). L’azzurro si è così qualificato alla finale di domani pomeriggio con il secondo crono complessivo del turno, alle spalle di un tonico Simone Cerasuolo (26.23).

Due italiani davanti a tutti in avvicinamento all’atto conclusivo, con l’obiettivo di puntare al bersaglio grosso nella vasca di Parigi. Il fresco Campione d’Europa dei 100 rana sta ritrovando le sensazioni dei giorni migliori nella città in cui due anni fa si laureò Campione Olimpico e ora cercherà di salire nuovamente sul gradino più alto del podio.

Nicolò Martinenghi ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Semifinale un po’ nervosa, ho fatto qualche errorino in più. Bisogna stare un po’ più attenti. Ho tirato giù qualche centesimo da stamattina (26.65, n.d.r.), va bene. Ora ci riposiamo e pensiamo a domani. Sarà una bella finale, con due italiani nelle prime posizioni: è sempre bello poter difendere con onore la nostra bandiera“.