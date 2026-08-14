LIVE Nuoto, Europei 2026 in DIRETTA: tornano Martinenghi, Curtis e Cerasuolo. Quadarella per il bis nei 1500. Dalle 9.30 le batterie

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Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata degli Europei 2026 di nuoto in vasca lunga a Parigi. Quinta giornata tutta da vivere agli Europei di nuoto 2026 di Parigi. L’Olympic Aquatics Centre si prepara a un altro doppio appuntamento ricchissimo di azzurro, con le batterie a partire dalle 9.30 e una sessione serale, dalle 18.30, nella quale verranno assegnati cinque titoli continentali. L’Italia si presenta al via con tante carte da giocare: Sara Curtis nella velocità, una clamorosa selezione interna nei 50 rana, Alberto Razzetti e Federico Burdisso nei 200 farfalla, oltre a una 4×100 stile libero mista che può guardare con ambizione alla zona medaglie.

Si comincia subito forte con i 50 stile libero femminili. Sara Curtis torna nella vasca parigina forte di un 24”09 che rappresenta il record italiano e la colloca al secondo posto della graduatoria europea stagionale a pari merito con Marrit Steenbergen. Il riferimento resta Sarah Sjöström, già tornata a 23”86 al Sette Colli dopo la maternità. La svedese è la donna da battere, ma Curtis può inserirsi in una gara nella quale partenza e pochi centesimi faranno una differenza enorme. Da seguire anche Katarzyna Wasick e Milou van Wijk.

Ancora più feroce sarà la battaglia nei 50 rana maschili, perché prima di sfidare l’Europa gli italiani dovranno sfidarsi tra loro. Sono tre gli azzurri al via e soltanto due potranno raggiungere la semifinale. Simone Cerasuolo, campione mondiale in carica e autore di 26”51 in stagione, parte con grandi ambizioni, ma non avrà alcun margine per gestire la batteria. Ludovico Blu Art Viberti vanta infatti uno straordinario personale di 26”27 e Nicolò Martinenghi, campione europeo a Roma 2022, ha nuotato in carriera 26”33. Una selezione interna di lusso in una gara che ritrova anche il primatista mondiale Adam Peaty, oltre a Ivan Kozhakin, Kirill Prigoda, Melvin Imoudu, Emre Sakcı, Ilya Shymanovich e Koen de Groot.

Scenario molto più aperto nei 100 dorso femminili, con la Francia che punta soprattutto su Mary-Ambre Moluh, arrivata fino a 58”25. Marrit Steenbergen ha risposto con 58”33, mentre Roos Vanotterdijk completa il terzetto delle iscritte già capaci di infrangere in carriera la barriera dei 59 secondi. Sara Curtis rappresenta una delle incognite più interessanti, soprattutto alla luce del 27”07 con cui al Sette Colli ha stabilito il record europeo dei 50 dorso. L’Italia alza ulteriormente il tiro nei 200 farfalla maschili, con tre uomini al via e ambizioni decisamente importanti. Alberto Razzetti si presenta con 1’54”99 e troverà nella propria batteria anche il giovane Andrea Camozzi, accreditato di 1’55”54, oltre a Edward Mildred e Hubert Kos. Nella serie successiva toccherà a Federico Burdisso, bronzo olimpico a Tokyo e forte di un accredito da 1’54”76, confrontarsi tra gli altri con Krzysztof Chmielewski.

Il grande osservato sarà però Léon Marchand. Il francese ha già nuotato 1’52”57 in questa stagione e rappresenta il punto di riferimento della specialità. Per Razzetti, Burdisso e Camozzi la prima missione sarà evitare le insidie di una batteria nella quale conterà anche la graduatoria interna italiana, prima di spostare eventualmente l’attenzione sulla semifinale serale. Anita Gastaldi proverà invece a farsi largo nei 200 misti. Il 2’11”06 realizzato agli Assoluti la colloca a soli nove centesimi dal personale e le permette di affrontare con ambizione il primo turno. La britannica Abbie Wood, 2’08”17 in stagione, propone il riferimento più importante, mentre la giovanissima Amalie Smith è già scesa a 2’09”61. Ellen Walshe, Anastasia Gorbenko e Roos Vanotterdijk completano un gruppo nel quale la lotta per le prime posizioni appare tutt’altro che definita.

La 4×100 stile libero mista sarà uno dei passaggi più interessanti della parte conclusiva della mattinata. L’Italia dovrebbe schierare Lorenzo Menicucci, Sara Curtis, Carlos D’Ambrosio e Manuel Frigo e possiede le qualità per puntare in alto. Francia, Gran Bretagna e Russia rappresentano rivali di primissimo piano in una staffetta che si annuncia spettacolare. Prima di pensare alle medaglie, però, bisognerà conquistare senza rischi uno degli otto posti disponibili per la finale. Il sipario sulle batterie calerà con i 1500 stile libero maschili. Senza Gregorio Paltrinieri, che ha rinunciato alle gare in piscina dopo gli impegni nelle acque libere, toccherà a Matteo Diodato e Luca De Tullio. Diodato arriva dal personale di 14’53”73 ottenuto al Sette Colli, mentre De Tullio può fare affidamento su un limite di 14’48”77.

La Germania presenta addirittura tre uomini da vertice per due soli posti in finale: Johannes Liebmann ha nuotato 14’39”67, Sven Schwarz 14’40”93 e Oliver Klemet 14’41”71. Daniel Wiffen, David Betlehem, Zalan Sarkany e Sacha Velly sono gli altri nomi da tenere d’occhio in una prova nella quale Diodato e De Tullio dovranno avvicinare i propri migliori riferimenti per inserirsi nella corsa alla finale.

La sessione serale scatterà alle 18.30 e assegnerà cinque titoli europei, oltre a proporre numerose semifinali. Si comincerà con la finale dei 100 farfalla femminili, spettacolare e senza azzurre in vasca, seguita alle 18.36 dalla finale dei 200 stile libero maschili con un outsider come Carlos D’Ambrosio e alle 18.43 da quella dei 200 rana femminili senza italiane protagoniste.

Dalle 18.50 spazio alle due semifinali dei 100 dorso femminili, mentre alle 18.59 e alle 19.02 toccherà ai 50 rana maschili. Dopo le prime cerimonie di premiazione, alle 19.18 inizieranno le semifinali dei 50 stile libero femminili, seguite alle 19.25 dai 200 farfalla maschili e alle 19.35 dai 200 misti femminili. Saranno quindi quattro blocchi di semifinali direttamente collegati alle batterie della mattinata, con la composizione azzurra che dipenderà interamente dai risultati del primo turno.

La seconda parte della serata tornerà ad assegnare medaglie. Alle 19.51 è prevista la finale dei 50 dorso maschili con Thomas Cecconi in corsia laterale, alle 19.56 quella dei 1500 stile libero femminili con Simona Quadarella super favorita e con Gose che può dire la sua, una delle prove più lunghe e attese del programma. Chiusura alle 20.16 con la finale della 4×100 stile libero mista, ultimo titolo della quinta giornata. Per l’Italia sarà dunque una giornata costruita su due momenti molto diversi: una mattinata nella quale superare selezioni interne e batterie di altissimo livello e una serata che, sulla base dei risultati ottenuti, potrà offrire diverse occasioni per inseguire finali e medaglie.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quinta giornata degli Europei di nuoto di Parigi 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 9.30 con le batterie e si prosegue alle 18.30 con le finali. Buon divertimento!