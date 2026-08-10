Nicolò Martinenghi e una nuova maturità: “Butini mi ha nominato capitano. Ai ragazzi ho detto…”

Nicolò Martinenghi conferma l’ottima impressione destata in batteria e approda in finale nei 100 rana con il miglior tempo assoluto ai Campionati Europei di nuoto 2026. Il varesino ha dato spettacolo nella prima delle due semifinali, effettuando un passaggio non esagerato per poi fare la differenza nella seconda vasca firmando un notevole 58.67 che lo proietta nel ruolo di favorito principale per il titolo.

“Non so se proprio l’aria di Parigi o in generale è l’aria estiva che piace a me. È strano perché oggi ho fatto veramente una gara rilassato all’ennesima potenza, ero concentrato su quello che potevo fare e guardavo solo la mia corsia. Non ho paura di osare e di provarci. Va bene così, sono contento. È venuta fuori una gara bellissima. Sto bene“, le sensazioni a caldo dell’azzurro due anni dopo essersi laureato campione olimpico proprio nella piscina dell’Olympic Aquatic Centre di Parigi.

“Ieri sera il nostro CT Cesare Butini mi ha eletto come capitano e un po’ nell’emozione di parlare con i ragazzi l’unica cosa che sono riuscito ad esprimere è quella di non aver paura di osare e che non devono nulla a nessuno, se non a loro stessi. Noi siamo qua per nostro merito. Quando siamo in piscina dobbiamo fare semplicemente quello che sappiamo fare meglio, cioè spegnere il cervello e divertirci. Alla fine è la nostra confort zone“, ha aggiunto Martinenghi ai microfoni della Rai.