Sara Curtis ci crede: “Era il tempo che volevo. Mi premeva un aspetto”

È iniziato con due primi posti l’Europeo di nuoto 2026 per Sara Curtis. Dopo la batteria di questa mattina, la piemontese si è ripetuta nella prima semifinale dei 100 stile libero femminili, conquistando la prima piazza con il crono di 52″93. Prestazione che vale l’accesso alla finale di domani pomeriggio, nella quale l’azzurra cerca il primo titolo continentale a Parigi.

La classe 2006 ha condotto in testa la gara, controllando nel finale dopo un passaggio molto veloce verso la vasca di ritorno. Solo la primatista mondiale olandese Marrit Steenbergen, impegnata nella seconda semifinale, è stata capace di stampare un crono inferiore a quello dell’azzurra (52″44) che vale il nuovo record dei campionati.

Curtis, ai microfoni di Rai Sport, ha espresso la sua soddisfazione per la sua gara: “Sono molto contenta, era il tempo che volevo. Domani volevo assolutamente partire di fianco a Marrit Steenbergen e ci sono riuscita. Ho fatto un passaggio finalmente più veloce rispetto al Settecolli e rispetto a questa mattina, era quello che mi premeva fare. Sono riuscita a non respirare negli ultimi cinque metri anche se è stata veramente tosta. Non vedo l’ora che sia domani per rimettermi in gioco”.

Il perfetto esordio vissuto oggi e la gestione delle emozioni: “Sono contenta di aver gestito bene questa mattina e questo pomeriggio. Non è facile iniziare con i 100 sl, è un bel modo di rompere il ghiaccio ma può essere tosta mentalmente. Mi sento molto più forte a livello mentale. Prima della gara riesco a gestire meglio le mie emozioni e ad accettarle”.