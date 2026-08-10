Sara Curtis alza l’asticella e approda in finale nei 100 sl in scia alla fuoriclasse Steenbergen

Sara Curtis timbra il cartellino e centra l’obiettivo della qualificazione alla finale dei 100 stile libero in occasione dei Campionati Europei di nuoto 2026, in corso di svolgimento nella piscina dell’Olympic Aquatic Centre di Parigi. La stella emergente del settore femminile italiano ha avuto il merito di alzare ulteriormente l’asticella rispetto alle batterie mattutine, migliorandosi di otto decimi e scendendo sotto i 53 secondi.

La diciannovenne piemontese ha toccato la piastra fermando il cronometro in 52.93, non così distante dal suo record italiano (52.69) realizzato al Settecolli il 27 giugno, dominando da un capo all’altro la prima semifinale grazie ad un passaggio veloce (25.15) e ad una solida vasca di ritorno (27.78) in cui non ha avuto la necessità di spingere a tutta fino in fondo.

Curtis si presenterà domani in finale con il secondo tempo d’ingresso, alle spalle della formidabile neerlandese Marrit Steenbergen che ha ritoccato il record della manifestazione messo a referto stamattina nelle batterie (52.62) facendo il vuoto nella semifinale n.2 con un favoloso 52.44 che resta comunque a oltre sette decimi dal suo record mondiale.

Sopra i 53 secondi tutte le altre sprinter promosse in finale: la russa Daria Klepikova in 53.19, l’altra olandese Milou Van Wijk in 53.22, le ceche Barbora Seemanova (53.52) e Barbora Janickova (53.62) e le padrone di casa francesi Marie Wattel (53.53) e Beryl Gastaldello (53.58). Eliminata la seconda azzurra Emma Virginia Menicucci, quindicesima con un discreto 54.10.