Nannucci: “L’obiettivo era la semifinale. Vediamo se sarà possibile migliorare ancora”

Bianca Nannucci, detentrice del titolo tricolore sulla distanza, chiude la quarta batteria dei 200 stile libero femminili in quinta posizione con il tempo di 1’58″63 e stacca così il pass per la semifinale degli Europei di Parigi, gara che si disputerà oggi pomeriggio.

La toscana parte piano, chiude il primo cinquanta in 28″63 ed è poi autrice di una buona rimonta che le consente di ottenere il superamento del turno ed entrare tra le migliori sedici della competizione con l’ottavo tempo assoluto. Al termine della gara Nannucci ha analizzato la propria prestazione concentrandosi sui possibili margini di crescita in vista dell’impegnativa prossima gara.

Il commento della propria prestazione e lo sguardo già rivolto alla prossima gara: “Abbiamo conquistato la semifinale e questo era l’obiettivo. Vediamo se oggi pomeriggio sarà possibile riuscire a migliorare ancora”.

Sulla vasca e le aspettative per la semifinale: “La vasca mi piace molto anche per le sensazioni che la gente riesce a trasmettere. Credo che ci siano degli aspetti su cui sia ancora possibile migliorare, vediamo se oggi pomeriggio riusciamo a portarli in gara”.