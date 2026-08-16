Musetti-Altmaier oggi, ATP Cincinnati 2026: orario, tv, programma, streaming

Oggi, domenica 16 agosto, Lorenzo Musetti farà il proprio esordio nel Masters1000 di Cincinnati. L’azzurro affronterà il tedesco Daniel Altmaier e sarà un confronto decisamente interessante tra due giocatori che eseguono molto bene il rovescio a una mano.

Musetti va in cerca di continuità di rendimento, dopo essere tornato a giocare a Washington. Il suo tennis ha bisogno di quella solidità, specie al servizio, per costruire il suo gioco e comandare lo scambio, cosa che si è vista solo a tratti nel corso delle partite.

Il match contro Altmaier sarà un banco di prova. Per battere il tedesco servirà tanta consistenza e vedremo se il toscano sarà in grado di esprimerla in maniera convincente con le proprie giocate.

La partita tra Lorenzo Musetti e Daniel Altmaier, valida per il secondo turno del Masters1000 di Cincinnati, andrà in scena quest’oggi, domenica 16 agosto. Il match è il secondo sul campo-10, il cui programma inizierà alle 17:00 italiane. La copertura televisiva della sfida sarà garantita da Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

MUSETTI-ALTMAIER ATP CINCINNATI OGGI

Domenica 16 agosto

CAMPO 10 – Inizio alle 17:00 italiane

1. X Wang (CHN) vs (31) D. Vekic (CRO)

A seguire

2. D. Altmaier (GER) vs (10) L. Musetti (ITA)

A seguire

3. (13) A. Rublev vs P. Carreno Busta (ESP)

A seguire

4. (30) L. Fernandez (CAN) vs (Q) X. Wang (CHN)

PROGRAMMA MUSETTI-ALTMAIER ATP CINCINNATI 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv