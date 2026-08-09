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Ordine d’arrivo MotoGP, GP Gran Bretagna 2026: tris Aprilia, Bezzecchi sul podio, Marquez fuori dai 5
Il Motomondiale 2026 ha visto concludersi oggi, domenica 9 agosto, il fine settimana del GP della Gran Bretagna, con la consueta gara classica, che si è disputata sulla distanza dei 20 giri del circuito di Silverstone, valida per la dodicesima tappa stagionale del calendario di MotoGP.
Podio tutto targato Aprilia: vince lo spagnolo Raul Fernandez davanti al connazionale Jorge Martin, secondo, mentre sale sul gradino più basso del podio l’italiano Marco Bezzecchi. Quarta posizione per la prima Ducati, dello spagnolo Alex Marquez, davanti all’altro iberico Pedro Acosta, quinto con la KTM.
Sesta posizione per un altro azzurro, Fabio Di Giannantonio, con la Ducati, davanti allo spagnolo Marc Marquez, settimo sempre con la Ducati. Ottava posizione per il sudafricano Brad Binder con la KTM, davanti all’italiano Luca Marini, nono con la migliore delle Honda.
ORDINE D’ARRIVO MOTOGP GP GRAN BRETAGNA 2026
1 Raul Fernandez (Aprilia)
2 Jorge Martin (Aprilia) +2.538
3 Marco Bezzecchi (Aprilia) +3.393
4 Alex Marquez (Ducati) +4.702
5 Pedro Acosta (KTM) +6.256
6 Fabio Di Giannantonio (Ducati) +6.382
7 Marc Marquez (Ducati) +9.550
8 Brad Binder (KTM) +22.288
9 Luca Marini (Honda) +23.845
10 Diogo Moreira (Honda) +25.411
11 Franco Morbidelli (Ducati) +26.301
12 Fabio Quartararo (Yamaha) +26.883
13 Jack Miller (Yamaha) +29.458
14 Pol Espargarò (KTM) +41.310
15 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) +41.492
16 Augusto Fernandez (Yamaha) +42.379