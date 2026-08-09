LIVE MotoGP, GP Gran Bretagna 2026 in DIRETTA: Bezzecchi sul podio, Martin allunga in classifica, Marquez si lecca le ferite

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14.50 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di pomeriggio. Un saluto sportivo.

14.49 E’ vero che cambia molto da GP a GP a seconda delle piste. Tuttavia l’Aprilia conferma in questo 2026 di avere qualcosa in più rispetto alla Ducati. Martin a questo punto è il grande favorito: ha la moto migliore ed è un pilota concreto, che non sbaglia quasi mai e non fa regali. Sa come si vince un titolo. Il grande avversario, a nostro avviso, resta Marc Marquez, ammesso che riesca a ritrovare continuità: il rendimento a Silverstone è stato disastroso.

14.47 La classifica aggiornata del Campionato:

1 Jorge Martin (Aprilia) 240

2 Marco Bezzecchi (Aprilia) 209

3 Ai Ogura (Aprilia) 203

4 Marc Marquez (Ducati) 200

5 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 199

6 Raul Fernandez (Aprilia) 184

7 Pedro Acosta (KTM) 163

8 Francesco Bagnaia (Ducati) 143

9 Alex Marquez (Ducati) 106

10 Luca Marini (Honda) 86

11 Fermin Aldeguer 76

12 Enea Bastianini (KTM) 76

13 Brad Binder (KTM) 72

14 Fabio Quartararo (Yamaha) 59

15 Diogo Moreira (Honda) 54

16 Franco Morbidelli (Ducati) 53

17 Johann Zarco 34

18 Joan Mir (Honda) 29

19 Jack Miller (Yamaha) 22

20 Alex Rins (Yamaha) 21

21 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 13

22 Maverick Viñales 10

23 Iker Lecuona (Ducati) 9

24 Augusto Fernandez (Yamaha) 5

25 Pol Espargaro (KTM) 2

14.46 Martin in fuga nel Mondiale: +31 su Bezzecchi, +37 su Ogura e, soprattutto, +40 su Marquez.

14.43 La classifica finale:

1 Raul Fernandez (Aprilia) 2:00.173

2 Jorge Martin (Aprilia) +2.538

3 Marco Bezzecchi (Aprilia) +3.393

4 Alex Marquez (Ducati) +4.702

5 Pedro Acosta (KTM) +6.256

6 Fabio Di Giannantonio (Ducati) +6.382

7 Marc Marquez (Ducati) +9.550

8 Brad Binder (KTM) +22.288

9 Luca Marini (Honda) +23.845

10 Diogo Moreira (Honda) +25.411

11 Franco Morbidelli (Ducati) +26.301

12 Fabio Quartararo (Yamaha) +26.883

13 Jack Miller (Yamaha) +29.458

14 Pol Espargaro (KTM) +41.314

15 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) +2:45.383

16 Augusto Fernandez (Yamaha) +2:45.734

14.42 Raul Fernandez vince il GP di Gran Bretagna davanti a Martin e Bezzecchi. Di Giannantonio resta sesto.

-1 Di Giannantonio vicinissimo ad Acosta!

-1 Alex Marquez si arrende. 6 decimi da Bezzecchi.

-1 Marquez ha già perso un secondo e mezzo da Di Giannantonio.

-1 Bezzecchi inizia l’ultima tornata con 4 decimi su Alex Marquez.

-2 Martin intanto a 2″9 da Fernandez.

-2 Bezzecchi fa segnare il miglior giro della sua gara in 1’58″8. Sta dando tutto per provare a salvare il podio.

-2 La classifica aggiornata:

1 Raul Fernandez (Aprilia) 27.104

2 Jorge Martin (Aprilia) +3.213

3 Marco Bezzecchi (Aprilia) +4.746

4 Alex Marquez (Ducati) +4.846

5 Pedro Acosta (KTM) +6.617

6 Fabio Di Giannantonio (Ducati) +7.894

7 Marc Marquez (Ducati) +8.397

8 Brad Binder (KTM) +20.081

9 Franco Morbidelli (Ducati) +21.722

10 Luca Marini (Honda) +21.838

11 Diogo Moreira (Honda) +23.413

12 Fabio Quartararo (Yamaha) +23.977

13 Jack Miller (Yamaha) +25.406

14 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) +37.210

15 Pol Espargaro (KTM) +37.949

16 Augusto Fernandez (Yamaha) +38.363

-3 Di Giannantonio attacca all’interno Marquez e lo sorpassa con facilità Peccato che le partenze siano il tallone d’Achille dell’italiano.

-4 Bezzecchi si sta prendendo rischi enormi per resistere ad Alex Marquez. Forse troppi.

-4 Di Giannantonio ha ripreso Marquez ed è molto più veloce. In ballo la sesta piazza.

-4 Martin si porta a 3″4 da Fernandez, che adesso sta amministrando.

-4 Si va verso una tripletta spagnola, con 5 iberici e 2 italiani nei primi 7. E’ questo il futuro della MotoGP? Peraltro i piloti italiani sono sempre meno…

-5 Staccata profonda di Bezzecchi per difendersi da Alex Marquez.

-5 Alex Marquez in scia a Bezzecchi. Attacco imminente.

-5 Per Bezzecchi il destino sembra segnato. Alex Marquez a 4 decimi, ed è molto più veloce.

-6 Di Giannantonio si porta a 1″4 da Marquez. Raramente abbiamo visto lo spagnolo così anonimo come in questo fine settimana.

-6 Fernandez fa capire a Martin che non ce n’è: 4″2 il divario. Alex Marquez è il più veloce in pista e si porta a soli 7 decimi da Bezzecchi.

-7 Alex Marquez a 9 decimi da Bezzecchi.

-7 La classifica aggiornata:

1 Raul Fernandez (Aprilia) 27.185

2 Jorge Martin (Aprilia) +3.912

3 Marco Bezzecchi (Aprilia) +5.238

4 Alex Marquez (Ducati) +6.524

5 Pedro Acosta (KTM) +6.719

6 Marc Marquez (Ducati) +7.213

7 Fabio Di Giannantonio (Ducati) +9.392

8 Brad Binder (KTM) +14.749

9 Franco Morbidelli (Ducati) +15.395

10 Luca Marini (Honda) +17.007

11 Fabio Quartararo (Yamaha) +17.506

12 Diogo Moreira (Honda) +17.616

13 Jack Miller (Yamaha) +17.992

14 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) +26.003

15 Pol Espargaro (KTM) +28.385

16 Augusto Fernandez (Yamaha) +28.714

-8 Martin ha guadagnato mezzo secondo secco su Fernandez, portandosi a 3″9 dal connazionale.

-8 Adesso Bezzecchi deve difendere 1″1 su Alex Marquez: è durissima.

-9 Alex Marquez sorpassa Acosta all’interno ed è quarto.

-9 Paurosa sbandata di Alex Marquez: ha rischiato di perdere l’anteriore.

-9 Bagarre tra Acosta ed Alex Marquez per il quarto posto.

-9 Adesso i primi cinque stanno girando su un passo molto simile tra 1’51″1 e 1’51″4.

-10 Se la gara finisse così, Martin avrebbe 31 punti di vantaggio su Bezzecchi e 39 su Marquez. Non sono pochi, soprattutto considerando la solidità del pilota spagnolo, che molto raramente cade. Bagnaia ne sa qualcosa, pensando al 2024.

-10 Acosta molto veloce in questa fase. Si porta ad un secondo da Bezzecchi.

-11 La classifica aggiornata:

1 Raul Fernandez (Aprilia) 27.265

2 Jorge Martin (Aprilia) +4.469

3 Marco Bezzecchi (Aprilia) +5.276

4 Pedro Acosta (KTM) +6.442

5 Alex Marquez (Ducati) +6.741

6 Marc Marquez (Ducati) +7.258

7 Fabio Di Giannantonio (Ducati) +8.715

8 Franco Morbidelli (Ducati) +10.805

9 Brad Binder (KTM) +11.317

10 Fabio Quartararo (Yamaha) +13.419

11 Jack Miller (Yamaha) +14.067

12 Luca Marini (Honda) +14.182

13 Diogo Moreira (Honda) +14.744

14 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) +19.982

15 Pol Espargaro (KTM) +22.225

16 Augusto Fernandez (Yamaha) +22.454

-11 Alex Marquez commette un errore e viene passato da Bezzecchi e Acosta.

-11 Scivolata di Ogura. Adesso è fuga vera per Martin in classifica generale. Tutto come previsto.

-12 Staccata all’interno di Alex Marquez, che supera Bezzecchi ed è terzo.

-12 Alex Marquez prossimo al sorpasso su Bezzecchi.

-12 Martin sorpassa all’interno Bezzecchi con grande facilità.

-12 Martin ha ripreso Bezzecchi. Alex Marquez è il più veloce in pista.

-13 Caduta per Bagnaia. Dopo la notte, c’è sempre l’alba…E arriverà anche per Pecco.

-13 Podio non facile per Bezzecchi. Ha 1″6 su Alex Marquez che è quarto e sta risalendo forte.

-13 Anche Ogura sta per attaccare un Marquez che, come ieri nella Sprint, sembra assolutamente inerme.

-14 La classifica aggiornata:

1 Raul Fernandez (Aprilia) 27.234

2 Marco Bezzecchi (Aprilia) +3.795

3 Jorge Martin (Aprilia) +4.356

4 Alex Marquez (Ducati) +5.622

5 Pedro Acosta (KTM) +6.443

6 Marc Marquez (Ducati) +6.702

7 Ai Ogura (Aprilia) +7.161

8 Fabio Di Giannantonio (Ducati) +8.127

9 Franco Morbidelli (Ducati) +9.236

10 Brad Binder (KTM) +9.882

11 Fabio Quartararo (Yamaha) +11.052

12 Jack Miller (Yamaha) +11.658

13 Luca Marini (Honda) +11.851

14 Diogo Moreira (Honda) +13.257

15 Francesco Bagnaia (Ducati) +15.061

16 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) +15.759

17 Pol Espargaro (KTM) +17.967

18 Augusto Fernandez (Yamaha) +18.254

-14 Caduta di Crutchlow.

-14 Martin è finito lungo in frentata alla curva 1 ed è tornato a 7 decimi da Bezzecchi.

-14 Marquez viene passato anche da Acosta.

-14 Ora l’italiano deve cedere strada e provare almeno a difendere il podio.

-15 Martin ha ripreso Bezzecchi.

-15 Alex Marquez svernicia il fratello, in grande crisi come ieri.

-15 Caduta per Bastianini.

-15 E’ solo questione di tempo. Martin a 0.7 da Bezzecchi. Fernandez in fuga con 3″3 sull’italiano.

-16 In ottica Mondiale, se arrivasse secondo come sembra, Martin una spallata la darebbe comunque.

-16 Gara anonima di Di Giannantonio, che non si schioda dall’ottava piazza ed è distante 1″3 da Ogura, che lo precede.

-16 Martin si porta a 9 decimi da Bezzecchi. Lo spagnolo è più veloce dell’italiano.

-17 Alex Marquez si sbarazza di Acosta ed è quinto.

-17 La classifica aggiornata:

1 Raul Fernandez (Aprilia) 27.105

2 Marco Bezzecchi (Aprilia) +2.858

3 Jorge Martin (Aprilia) +3.815

4 Marc Marquez (Ducati) +4.869

5 Pedro Acosta (KTM) +5.164

6 Alex Marquez (Ducati) +5.415

7 Ai Ogura (Aprilia) +6.218

8 Fabio Di Giannantonio (Ducati) +7.375

9 Franco Morbidelli (Ducati) +7.697

10 Fabio Quartararo (Yamaha) +8.126

11 Brad Binder (KTM) +8.298

12 Jack Miller (Yamaha) +8.575

13 Luca Marini (Honda) +8.957

14 Iker Lecuona (Ducati) +9.666

15 Enea Bastianini (KTM) +9.920

16 Diogo Moreira (Honda) +10.227

17 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) +10.640

18 Francesco Bagnaia (Ducati) +11.801

19 Pol Espargaro (KTM) +11.978

20 Cal Crutchlow (Honda) +12.067

21 Augusto Fernandez (Yamaha) +12.646

-17 Marquez inizia a fare fatica e scivola a 8 decimi da Martin.

-17 Fernandez sembra aver ammazzato la gara con 2″8″ su Bezzecchi.

-17 Martin guadagna ben 4 decimi su Bezzecchi e si porta a 1″1 dal “compagno” di squadra.

-18 Da vedere quale sarà la tenuta di Bezzecchi sulla lunga distanza: ricordiamo che è dolorante a mano sinistra e piede sinistro.

-18 Fernandez ha un altro passo. 1″8 su Bezzecchi, 3″3 su Martin!

-19 Acosta e Alex Marquez infilano Ogura.

-19 Marquez è molto vicino a Martin.

-19 Avvio da incubo invece per Di Giannantonio, che è ottavo.

-19 La partenza di Fernandez è stata da urlo: ha 1″4 su Bezzecchi e 2″5 su Martin! In un giro e mezzo!

-19 Martin ha avuto un problema con l’abbassatore in partenza.

-20 La classifica dopo la partenza:

1 Raul Fernandez (Aprilia) 29.442

2 Marco Bezzecchi (Aprilia) +0.980

3 Jorge Martin (Aprilia) +1.835

4 Marc Marquez (Ducati) +2.203

5 Ai Ogura (Aprilia) +2.766

6 Alex Marquez (Ducati) +2.783

7 Fabio Di Giannantonio (Ducati) +2.930

8 Pedro Acosta (KTM) +3.040

9 Franco Morbidelli (Ducati) +3.322

10 Fabio Quartararo (Yamaha) +3.521

11 Brad Binder (KTM) +3.564

12 Iker Lecuona (Ducati) +3.841

13 Jack Miller (Yamaha) +4.038

14 Francesco Bagnaia (Ducati) +4.197

15 Luca Marini (Honda) +4.426

16 Enea Bastianini (KTM) +4.519

17 Diogo Moreira (Honda) +4.794

18 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) +4.955

19 Pol Espargaro (KTM) +5.175

20 Cal Crutchlow (Honda) +5.464

21 Augusto Fernandez (Yamaha) +5.643

-20 Caduta per Rins e Mir.

-20 Martin è furibondo. Si libera subito di Marquez ed è terzo.

-20 giri al termine. Partenza caotica. Martin ha un problema e arretra in quarta posizione. Al comando Fernandez davanti a Bezzecchi e Marquez.

SEMAFORO VERDE! Iniziata la gara del GP di Gran Bretagna 2026 di MotoGP.

14.00 I piloti vanno a posizionarsi sulla griglia di partenza.

13.59 Giro di ricognizione.

13.56 I giri da percorrere saranno 20.

13.55 Piloti vincitori sia a Donington Park che a Silverstone:

STONER Casey (Donington 2; Silverstone 1)

ROSSI Valentino (Donington 5; Silverstone 1)

DOVIZIOSO Andrea (Donington 1; Silverstone 1)

13.53 Italiani vincitori nel GP di Gran Bretagna:

UNCINI Franco (1982)

CADALORA Luca (1993)

ROSSI Valentino (2000, 01, 02, 04, 05, 15)

BIAGGI Max (2003)

DOVIZIOSO Andrea (2009, 2017)

BAGNAIA Francesco (2022)

BASTIANINI Enea (2024)

BEZZECCHI Marco (2025)

13.51 Inno nazionale britannico. I padroni di casa da decenni non hanno più un pilota di valore in MotoGP.

13.50 Piloti in attività con vittorie a Silverstone:

1 – MARQUEZ Marc (ESP) {2014}

1 – VIÑALES Maverick (ESP) {2016}

1 – RINS Alex (ESP) {2019}

1 – QUARTARARO Fabio (FRA) {2021}

1 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2022}

1 – BASTIANINI Enea (ITA) {2024}

1 – BEZZECCHI Marco (ITA) {2025}

13.49 Pilota con più vittorie nel GP di Gran Bretagna:

Valentino ROSSI (6). Il Dottore ha trionfato nel 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2015. Nei primi cinque casi a Donington Park, nell’ultimo a Silverstone.

13.48 Per ora tutti i piloti hanno scelto una gomma hard all’anteriore e una media al posteriore.

13.46 La griglia di partenza:

1 Jorge Martin (Q2)

2 Raul Fernandez (Q2)

3 Ai Ogura (Q2)

4 Fabio Di Giannantonio (Q2)

5 Marco Bezzecchi (Q2)

6 Marc Marquez (Q2)

7 Alex Marquez (Q2)

8 Franco Morbidelli (Q2)

9 Pedro Acosta (Q2)

10 Iker Lecuona (Q2)

11 Jack Miller (Q2)

12 Joan Mir (Q2)

13 Fabio Quartararo (Q1)

14 Diogo Moreira (Q1)

15 Luca Marini (Q1)

16 Francesco Bagnaia (Q1)

17 Alex Rins (Q1)

18 Brad Binder (Q1)

19 Enea Bastianini (Q1)

20 Cal Crutchlow (Q1)

21 Pol Espargaro (Q1)

22 Toprak Razgatlioglu (Q1)

23 Augusto Fernandez (Q1)

13.45 Oggi, se non addirittura un’ipoteca, Jorge Lorenzo può imprimere una decisa spallata a questo Mondiale. Potrebbe portare il margine su Marc Marquez anche sopra i 40 punti, se la Ducati confermerà le difficoltà di ieri nella gestione delle gomme.

13.43 La classifica del Mondiale MotoGP:

1 Jorge Martin (Aprilia) 220

2 Ai Ogura (Aprilia) 203

3 Marco Bezzecchi (Aprilia) 193

4 Marc Marquez (Ducati) 191

5 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 189

6 Raul Fernandez (Aprilia) 159

7 Pedro Acosta (KTM) 152

8 Francesco Bagnaia (Ducati) 143

9 Alex Marquez (Ducati) 93

10 Luca Marini (Honda) 79

11 Fermin Aldeguer 76

12 Enea Bastianini (KTM) 76

13 Brad Binder (KTM) 64

14 Fabio Quartararo (Yamaha) 55

15 Diogo Moreira (Honda) 48

16 Franco Morbidelli (Ducati) 48

17 Johann Zarco 34

18 Joan Mir (Honda) 29

19 Alex Rins (Yamaha) 21

20 Jack Miller (Yamaha) 19

21 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 12

22 Maverick Viñales 10

23 Iker Lecuona (Ducati) 9

24 Augusto Fernandez (Yamaha) 5

25 Cal Crutchlow (Honda) 0

26 Jonas Folger 0

27 Pol Espargaro (KTM) 0

13.38 Ben ritrovati, amici di OA Sport. Dalle 14.00 la gara del GP di Gran Bretagna 2026 di MotoGP.

10.57 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Appuntamento alle 14.00 per la gara. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

10.56 Bezzecchi ha concluso quarto e dovrà stringere i denti. Quarto il romagnolo, decisamente sofferente ai box. Sarà molto difficile per lui dalla 14.00.

10.55 Calato il sipario su un turno indicativo fino a un certo punto, per i pochi giri coperti dai piloti. Alex Marquez, in tutto questo, si è confermato molto veloce a Silverstone. Alle sue spalle Raul Fernandez e Marc Marquez, col Cabroncito che vorrà riscattarsi dopo l’esito della Sprint.

10.53 Di seguito l’ordine dei tempi ordinato:

1 Alex Márquez 73 1:57.680 — Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP

2 Raúl Fernández 25 1:57.753 +0.073 Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team

3 Marc Márquez 93 1:58.154 +0.474 Ducati Ducati Lenovo Team

4 Marco Bezzecchi 72 1:58.221 +0.541 Aprilia Aprilia Racing

5 Fabio Di Giannantonio 49 1:58.284 +0.604 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team

6 Franco Morbidelli 21 1:58.801 +1.121 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team

7 Ai Ogura 79 1:58.859 +1.179 Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team

8 Fabio Quartararo 20 1:58.860 +1.180 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team

9 Jorge Martín 89 1:58.898 +1.218 Aprilia Aprilia Racing

10 Pedro Acosta 37 1:59.014 +1.334 KTM Red Bull KTM Factory Racing

11 Francesco Bagnaia 63 1:59.054 +1.374 Ducati Ducati Lenovo Team

12 Enea Bastianini 23 1:59.090 +1.410 KTM Red Bull KTM Tech3

13 Luca Marini 10 1:59.124 +1.444 Honda Honda HRC Castrol

14 Álex Rins 42 1:59.161 +1.481 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team

15 Iker Lecuona 27 1:59.243 +1.563 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP

16 Diogo Moreira 11 1:59.248 +1.568 Honda Pro Honda LCR

17 Brad Binder 33 1:59.458 +1.778 KTM Red Bull KTM Factory Racing

18 Jack Miller 43 1:59.671 +1.991 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP

19 Toprak Razgatlıoğlu P 1:59.726 +2.046 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP

20 Joan Mir 36 1:59.809 +2.129 Honda Honda HRC Castrol

21 Pol Espargaró 44 2:00.045 +2.365 KTM Red Bull KTM Tech3

22 Augusto Fernández 47 2:00.517 +2.837 Yamaha Yamaha Factory Racing

23 Cal Crutchlow 35 2:00.608 +2.928 Honda Castrol Honda LCR

10.51 Alex Marquez si conferma il migliore in 1’57″680 a precedere di 73 millesimi Raul Fernandez e di 0″474 Marc Marquez. Bezzecchi è quarto a 0″541, a precedere Fabio Di Giannantonio (+0″604). Martin ha concluso in nona posizione a 1″218, mentre Bagnaia è 11° a 1″374.

10.50 BANDIERA A SCACCHI!!!

10.48 Alex Marquez svetta ora in 1’57″680 a precedere di 73 millesimi Raul Fernandez e di 0″474 Marc Marquez. Quarto è Bezzecchi che, secondo il trasponder, è in pista con due soft, rispetto a tutti gli altri che hanno una soft e una media. Questa scelta per Marco è dettata dal feeling.

10.46 Raul Fernandez stampa 1’57″753 a precedere di 0″629 Alex Marquez e di 0″656 Alex. Quarto è Bezzecchi a 0″797.

10.45 3 giri avranno a disposizione i centauri, vista la lunghezza del tracciato.

10.44 Raul Fernandez stampa il miglior tempo di 1’58″443 a precedere di 0″995 Marc Marquez e di 1″035 Marco Bezzecchi. Cancellato il tempo di Marquez per track-limits.

10.43 I piloti iniziano i loro run. In pista tutti con la combinazione soft/medium.

10.41 Tutti in pista, per un turno che non darà troppo tempo per testare delle modifiche.

10.40 VIA AL WARM-UP!

10.39 Si comincia col warm-up, che prende il via tra 1′, utile per deliberare piccole modifiche sulle moto.

10.38 Bezzecchi sarà tra gli osservati speciali, perché fronteggiare 20 giri in condizioni fisiche così precarie sarà la vera sfida. L’obiettivo per lui sarà finire il GP, chiaramente il più avanti possibile. In questo contesto, dopo il grosso problema avuto alle gomme, Marc Marquez cercherà una reazione sulla Ducati. Scuderia di Borgo Panigale apparsa in difficoltà, con Francesco Bagnaia in crisi.

10.37 Un sabato trionfale per la casa di Noale, visto il podio monopolizzato dai suoi alfieri: Martin, per l’appunto, il giapponese Ai Ogura del Team Trackhouse e Marco Bezzecchi. Il romagnolo si è superato, andato oltre il dolore alla spalla e prendendosi un terzo posto di grande qualità.

10.35 Nel day-2 lo spagnolo Jorge Martin ha fatto la voce grossa. Lo spagnolo, leader del campionato, si è preso la pole-position e ha dominato la Sprint Race in sella all’Aprilia. Una condotta di gara autorevole che ha fiaccato la resistenza dei rivali in pista.

10.31 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul tracciato britannico, il Circus delle due ruote regalerà non poco spettacolo in una domenica che si preannuncia particolarmente interessante.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul tracciato britannico, il Circus delle due ruote regalerà non poco spettacolo in una domenica che si preannuncia particolarmente interessante.

Nel day-2 lo spagnolo Jorge Martin ha fatto la voce grossa. Lo spagnolo, leader del campionato, si è preso la pole-position e ha dominato la Sprint Race in sella all’Aprilia. Una condotta di gara autorevole che ha fiaccato la resistenza dei rivali in pista.

Un sabato trionfale per la casa di Noale, visto il podio monopolizzato dai suoi alfieri: Martin, per l’appunto, il giapponese Ai Ogura del Team Trackhouse e Marco Bezzecchi. Il romagnolo si è superato, andato oltre il dolore alla spalla e prendendosi un terzo posto di grande qualità.

Bezzecchi sarà tra gli osservati speciali, perché fronteggiare 20 giri in condizioni fisiche così precarie sarà la vera sfida. L’obiettivo per lui sarà finire il GP, chiaramente il più avanti possibile. In questo contesto, dopo il grosso problema avuto alle gomme, Marc Marquez cercherà una reazione sulla Ducati. Scuderia di Borgo Panigale apparsa in difficoltà, con Francesco Bagnaia in crisi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Assisteremo al warm-up a partire dalle 10.40 italiane, mentre la gara scatterà alle 14.00, con 20 giri da affrontare. Buon divertimento!