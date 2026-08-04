MotoGp, Marco Bezzecchi: “Felice di tornare a gareggiare anche se non solo al 100%”

Un break estivo con poco riposo e tanto lavoro, per cercare di tornare in sella alla sua Aprilia: Marco Bezzecchi sta scaldando i motori in tutti i sensi per cercare di presentarsi al meglio alla ripresa del Mondiale 2026 della MotoGp dopo l’infortunio che l’ha costretto a saltare diversi Gran Premi negli ultimi weeekend della prima parte di stagione.

L’obiettivo ora è incentrato sul prossimo fine settimana, quello che vedrà le due ruote far tappa a Silverstone – in Inghilterra – per dare il via alla seconda porzione di questa annata.

Bezzecchi prima di ottenere la sicurezza di essere sulla sua moto dovrà passare dal check della commissione medica, anche se il fatto di aver guidato su una moto stradale la scorsa settimana a Misano lo rassicura in vista dell’accertamento.

Intervistato nelle ultime ore il “Bez”, che ora occupa la quarta posizione nel Motomondiale (186 punti) a 22 punti dal compagno di box Jorge Martin, ha affermato: “Sono contento di tornare – riporta Motorsport – ma prima di tutto dovrò sottopormi alla visita di controllo per avere il fit per correre”.

Poi il romagnolo ha aggiunto: “È stata una pausa estiva molto diversa da come me l’ero immaginata, però sono davvero felice di tornare a gareggiare e ho tanta voglia di salire sulla RS-GP26. Spero di riuscire a stare bene, so di non essere ancora al 100%, ma la voglia di tornare è veramente tanta”.