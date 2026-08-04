MotoGP, i precedenti di Bezzecchi a Silverstone. La “prima volta” non si scorda mai!

Marco Bezzecchi ha un rapporto privilegiato con Silverstone, contesto in cui lo scorso anno si è tolto una delle più grandi soddisfazioni della sua carriera. Curioso notare che questa relazione con l’autodromo inglese sia cominciata in maniera totalmente anonima, come dimostra il fatto che le esperienze in Moto3 (2016, 2017) e quella in Moto2 (2019) si siano risolte con un nulla di fatto.

Dolceamara l’edizione 2021, quando il riminese corre ancora a livello cadetto. Segna la pole position al sabato, tuttavia domenica è costretto a inchinarsi all’australiano Remy Gardner, che lo batte in volata. Quantomeno è una piazza d’onore, risultato grazie al quale il romagnolo si issa per la prima volta sul podio in terra britannica.

Passato in MotoGP, Bezzecchi comincia con un 10° posto nel 2022. Prova senza infamia e senza lode, inserita in una solida stagione d’esordio. Nel 2023 è protagonista, poiché nelle fasi iniziali prende il largo assieme a Francesco Bagnaia. Il riminese pecca però di esuberanza, finendo a terra dopo pochi giri. Un errore dei quale farà tesoro.

Il 2024 è una stagione difficile per Marco. A Silverstone è ottavo, un piazzamento in linea con i risultati di quel periodo. Bez a un certo punto sembra addirittura assumere i contorni della meteora, ma la sua dimensione cambia proprio dal GP di Gran Bretagna 2025. In una giornata fredda e ventosa azzecca la scelta della gomma anteriore, portandosi al secondo posto.

È in piena rimonta rispetto a Fabio Quartararo, ma non ha bisogno di completare l’opera. Ci pensa la Yamaha a mettere anticipatamente fuorigioco il francese, costretto al ritiro dalla rottura dell’abbassatore. Bezzecchi ringrazia e va a vincere per la prima volta in carriera in MotoGP. Da quel giorno sono seguite altre sei affermazioni nella classe regina. Marco però sottolinea sempre quanto sia stata importante quella conseguita a Silverstone il 25 maggio 2025, in un momento in cui la fiducia gli faceva difetto.