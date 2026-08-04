MotoGP, i precedenti di Marc Marquez a Silverstone. Pista nemica da sempre!

Marc Marquez ha vinto tantissimo in ogni dove, ma quella di Silverstone è una delle piste dove il trentatreenne spagnolo ha storicamente fatto più fatica a imporsi. Nonostante un inizio ottimo, poiché quando, nel 2010, il Gran Premio di Gran Bretagna trasloca nell’autodromo attuale, lui si impone nella gara riservata dell’allora 125cc.

Meno soddisfacenti i trascorsi in Moto2, in quanto l’edizione del 2011 si conclude con un ritiro, mentre quella del 2012 si risolve con un terzo posto alle spalle di Pol Espargarò e Scott Redding. Il risultato sarà comunque propedeutico alla conquista del titolo mondiale cadetto di quella stagione.

L’esperienza in MotoGP comincia nel 2013 con un secondo posto al termine di uno spettacolare corpo a corpo con Jorge Lorenzo, che riesce a battere il più giovane connazionale. El Trueno de Cervera si rifà nel 2014, rendendo la pariglia a El Martillo, battuto in volata. Questa affermazione è, tuttavia, l’unica di Marc nella classe regina!

Nel 2015 cade in una gara bagnata. Nel 2016 non ha modo di contrastare la Suzuki di Maverick Vinales e si deve accontentare del quarto posto dopo un contatto con Cal Crutchlow. Sfortunato nel 2017, anno in cui si ritira a causa di un guasto sulla sua Honda, evento rarissimo e inusitato, che tuttavia si verifica proprio nel contesto inglese.

Nel 2019, Marquez si fa clamorosamente beffare da Alex Rins, che lo costringe a mettere alla frusta gli pneumatici. Quel secondo posto è comunque pesantissimo nell’economia della conquista del suo ultimo Mondiale in sella ad HRC. Difatti, le ultime due esperienze con Honda a Silverstone saranno deficitarie, due ritiri datati 2021 e 2023.

Passato in Ducati, Marc nel 2024 è quarto, ma non ha modo di contrastare i compagni di marca Bastianini, Martin e Bagnaia. Il 2025 è infine l’ennesima edizione sofferta, che però si risolve con un podio, conquistato con gli artigli. Dopo il GP britannico, Marquez diventerà invincibile e, con il senno di poi, quanto accaduto in terra inglese rappresenterà una delle rarissime gare in cui l’iberico è stato battuto lo scorso anno.