Micol Majori: “Prima o poi Nadia Battocletti doveva avere una compagna sul podio: sogno bellissimo”

Micol Majori centra un’inattesa medaglia di bronzo sui 5000 metri piani femminili agli Europei senior 2026 di atletica leggera, in corso a Birmingham, in Gran Bretagna: nella gara dominata da Nadia Battocletti sono così due le azzurre sul podio. L’italiana a caldo sprizza gioia ai microfoni di Rai 2 HD.

L’azzurra deve rivedere la gara per credere a cosa ha fatto: “Stavo guardando ora il rettilineo finale, avevo quasi paura quando ero lì, ho detto ‘Non è vero, come faccio?’. È un sogno bellissimo, non so, non l’ho ancora realizzato. Ci ho creduto, sapevo di stare bene. Sono arrivata qui, penso, nella miglior condizione. Quest’anno ho lavorato tanto, anche se su distanze più corte, sulle mie volate. Da piccolina vincevo tutte le gare in volata, quindi e mi è tornata utile“.

Le medaglie sono state consegnate, ma la premiazione vera e propria arriverà domani: “È bellissimo, io sentirò l’inno per Nadia Battocletti, ma come le ho detto lo sento anche mio, una doppietta azzurra, lei è da anni che è su questi podi internazionali, e prima o poi doveva avere una compagna, quindi sono felicissima, e domani sarà bellissimo festeggiarla“.