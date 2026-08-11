Chi è Micol Majori? Bronzo esplosivo sui 5000 metri, dottoressa in ingegneria allenata da un Campione Olimpico

Il trionfo di Nadia Battocletti sui 5000 metri agli Europei 2026 di atletica era ampiamente telefonato alla vigilia, anche se la marcia di avvicinamento alla rassegna continentale non era stata delle più semplici per la fuoriclasse trentina. La fuoriclasse trentina, argento olimpico e mondiale sui 10.000 metri, ha aperto il gas percorrendo il rettilineo opposto nell’ultimo giro, poi ha messo la freccia e si è imposta di gran carriera con il tempo di 15:37.84, difendendo il titolo conquistato due anni fa a Roma.

La sorpresa della serata all’Alexander Stadium di Birmingham (Gran Bretagna) è arrivata per merito di Micol Majori, che ha conquistato una splendida medaglia di bronzo con il crono di 15:40.65. La 28enne lombarda è rimasta nel gruppo di testa in maniera accorta, non si è scomposta sul cambio di passo dettato dall’olandese Maureen Koster a tre tornate dal termine, non è crollata quando Battocletti ha cambiato passo e poi sul rettilineo finale ha dato fondo a tutte le energie residue, riuscendo a battere l’irlandese Sarah Healy e la britannica Hannah Nuttall.

Nata a Milano il 4 giugno 1998 e tesserata per la Pro Sesto Atletica Cernusco, Micol Majori è allenata da Stefano Baldini, il Campione Olimpico di Atene 2004 nella maratona, che oggi ha celebrato l’impresa della sua allieva in cabina di commento per Sky. Ha iniziato a praticare atletica in prima media presso il campo XXV Aprile a Milano, convinta da un gruppo di amici, dopo essersi cimentata anche nel nuoto e nello sci alpino, seguendo l’esempio del papà (originario di Bormio).

La svolta è arrivata nel 2023, quando è scesa a 4:09.43 sui 1500 metri e si è trasferita a Rubiera, proprio per farsi allenatore dal Re di Maratona. La progressione sui 5000 metri è stata costante: 15:20.89 nel 2024, 15:04.32 nel 2025 (suo personale). Da non dimenticare anche il lavoro sul miglio metrico, culminato in 4:07.33 un mese e mezzo fa a Modena. Dottoressa in ingegneria civile con il massimo dei voti presso il Politecnico di Milano, è una grande appassionata di montagna, arrampicata e sci alpinismo.

Ha preso parte a un’edizione dei Mondiali (eliminata in batteria a Tokyo 2025) e quella odierna era la sua seconda presenza continentale (nel 2024 fu 15ma a Roma), a Birmingham può scoppiare di gioia per il risultato che consacra la carriera.