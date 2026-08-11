PADRONA INDISCUSSA! Nadia Battocletti oro in scioltezza nei 5000 metri! Pazzesco bronzo per Micol Majori!

Sempre più Principessa del mezzofondo, sempre più padrona delle lunghe distanze, sempre più faro luminoso dell’atletica tricolore, sempre più riferimento magistrale del panorama internazionale, un motore inesauribile, una locomotiva partita dalla Val di Non e arrivata di gran carriera a Birmingham. Nadia Battocletti si è laureata Campionessa d’Europa dei 5000 metri, rispettando il pronostico della vigilia all’Alexander Stadium e difendendo il titolo conquistato due anni fa allo Stadio Olimpico di Roma.

La fuoriclasse trentina ha tenuto un buon ritmo nei primi tre chilometri, senza strafare più di tento e gestendo la situazione con grandissima disinvoltura. Alla terzultima tornata è stata l’olandese Maureen Koster a prendere il comando delle operazioni e la nostra portacolori si è accomodata in quarta posizione al suono della campana. La 26enne stava studiando l’attacco e sul rettilineo opposto è uscita di gran carriera in seconda corsia, ha operato un triplo sorpasso ed è andata via a doppia velocità.

L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri ha messo la freccia quando mancavano 250 metri e non c’è stata per nessuna, semplicemente è la più forte nel contesto continentale e in volata è superlativa: soltanto le africane hanno il potenziale per arginarla, come successo lo scorso anno in ambito iridato in questa specialità, quando si mise al collo la medaglia di bronzo. La Campionessa d’Europa dei 3000 metri indoor ha trionfato con il tempo di 15:37.84 e due secondi di vantaggio sulla più immediata inseguitrice.

Nadia Battocletti è stata bravissima a rialzarsi dopo la prova sottotono di due mesi fa al Golden Gala di Roma, ha superato le difficoltà di quel momento, si è ritrovata dopo intensi allenamenti e stasera ha dimostrato ancora una volta la sua magnifica classe. La Campionessa d’Europa di corsa campestre, che ha divorato l’ultimo mezzo giro di pista in 28.1 e il rettilineo in 14.6, farà suonare l’Inno di Mameli, ma le note celebreranno anche il bel bronzo conquistato da una stupenda Micol Majori.

La 28enne lombarda, allenata da Stefano Baldini (Campione Olimpico di Atene 2004 nella maratona), è riuscita a rimanere nel gruppo di testa fino alla campana e poi sul rettilineo conclusivo ha dato fondo alle energie residue, riuscendo a regalarsi il risultato più bello della carriera (15:40.65), alle spalle della spagnola Marta Garcia (15:39.98). La nostra portacolori ha battuto due rivali accreditate come l’irlandese Sarah Healy (15:40.95) e la britannica Hannah Nuttall (15:41.27), Federica Del Buono undicesima (15:49.41).