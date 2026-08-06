Marc Marquez si prepara per il rientro dalle vacanze: “Silverstone sarà pesante dal punto di vista fisico”

Si conclude, finalmente, la pausa estiva del Mondiale di MotoGP 2026 e si torna in azione. Com’è ben noto il ritorno in pista della classe regina sarà sancito con il Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento della stagione. Sul tracciato di Silverstone, dunque, si tornerà a fare sul serio e cercheremo, quindi, di capire chi sarà il migliore a scrollarsi la ruggine di dosso nel minor tempo possibile.

Per Marc Marquez il weekend inglese ha un doppio sapore. Da un lato lo spagnolo proverà a mettere ulteriore pressione ai primi della classifica, arrivando all’evento con 3 vittorie nelle ultime 4 uscite. Dall’altro, però, dovrà affrontare una durissima tre-giorni su uno dei tracciati più severi dal punto di vista fisico dell’intero calendario. Silverstone è curvoni velocissimi e forti staccate, in poche parole l’esame giusto per capire chi sta meglio fisicamente.

Le parole del Cabroncito prima del via del fine settimana di Silverstone: “In Germania abbiamo avuto un weekend perfetto, in cui siamo riusciti a sfruttare al meglio ogni opportunità ed a conquistare tutti i punti possibili, salendo al terzo posto in campionato. Ho sfruttato la pausa di tre settimane per rilassarmi un po’, ma anche per ricaricarmi e continuare ad allenarmi”. (Fonte: Crash.net).

Sulla pista del Northamptonshire e sul fine settimana inglese le variabili non mancano: “Silverstone è un circuito lungo ed estremamente impegnativo che richiede molta forza fisica; inoltre, c’è sempre il fattore meteo, che come al solito potrebbe cambiare completamente l’andamento della gara. Come si può vedere nulla è scritto o deciso e ogni dettaglio potrebbe fare la differenza”.