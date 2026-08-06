MotoGP su TV8: orari GP Gran Bretagna 2026, il programma in chiaro dal 7 al 9 agosto

Il Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP andrà in scena dal 7 al 9 agosto. La Sprint del dodicesimo atto dell’edizione 2026 del Motomondiale inizierà alle ore 17:00 italiane di sabato 8, mentre la Gara avrà luogo dalle ore 14:00 del nostro Paese di domenica 9. Si correrà nell’autodromo di Silverstone.

Bisogna sempre ricordarsi che, quando si parla di “Gran Premio di Gran Bretagna” si fa riferimento a un evento nato negli anni ’70 per sostituire il Tourist Trophy dell’Isola di Man, che era parte integrante del Mondiale. Tuttavia, la pericolosità estrema dell’appuntamento, aveva portato i centauri a boicottarlo sistematicamente, spingendo la FIM a rimuoverlo dal programma per sostituirlo con un GP vero e proprio.

La gara britannica ha fatto la spola fra due autodromi. Dal 1977 al 1986 si è corso a Silverstone. Poi, quando questo è diventato palcoscenico esclusivo della F1, il Motomondiale si è trasferito a Donington, dove si è gareggiato dal 1987 al 2009. L’importante ammodernamento di cui è stato oggetto Silverstone ha riportato qui il GP a ricominciare dal 2010.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Gran Bretagna 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in differita gratis e in chiaro su TV8; in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA MOTOGP 2026

Venerdì 7 agosto (orari italiani)

Ore 11:00-11:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 11:50-12:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 12:45-13:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 15:15-15:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 16:05-16:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 17:00-18:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Sabato 8 agosto (orari italiani)

Ore 10:40-11:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 11:25-11:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 12:10-12:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 12:50-13:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 13:15-13:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 14:45-15:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 15:10-15:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 15:40-15:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 16:05-16:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 17:00, MotoGP, SPRINT

Domenica 9 agosto (orari italiani)

Ore 10:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 12:15, Gara MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

Ore 15:30, Gara MOTO3

TV8 ORARI IN CHIARO GP GRAN BRETAGNA MOTOGP

Sabato 8 agosto (Diretta)

Ore 12:50-13:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 13:15-13:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 14:45-15:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 15:10-15:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 15:40-15:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 16:05-16:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 17:00, MotoGP, SPRINT

Domenica 9 agosto (Differita)

Ore 15:15, Gara MOTO2

Ore 17:00, GRAN PREMIO MOTOGP

Ore 18:30, Gara MOTO3

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 SKY e 8 DT), ma solo le qualifiche e la Sprint del sabato. Le gare della domenica verranno invece trasmesse in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now solo per gli abbonati // TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.