MotoGP, statistiche GP Gran Bretagna 2026. Nessun pilota in attività ha vinto più di una volta!

La MotoGP riparte dopo la lunga pausa estiva. I motori si riaccendono a Silverstone, dove nel weekend del 7-9 agosto si disputerà il Gran Premio di Gran Bretagna. In questo 2026 l’evento è tornato alla sua consueta collocazione estiva, a differenza dello scorso anno, quando si tenne una tantum in primavera.

La gara nascque nel 1977 per sostituire il Tourist Trophy, parte del calendario iridato sin dal 1949. Cionondimeno, il pericolosissimo appuntamento dell’Isola di Man era ormai boicottato da tutti i centauri di vertice ed era stato svuotato di qualsiasi significato legato al Mondiale. Per ovviare alla situazione, la FIM dovette stralciarlo e istituire un vero e proprio GP britannico.

L’evento legato alla terra di Sua Maestà venne affidato proprio a Silverstone, almeno fino al 1986. Dal 1987 fu trasferito a Donington Park, dove restò ininterrottamente sino al 2009. Dal 2010 c’è poi stato il ritorno nell’autodromo del Northamptonshire, il cui lay-out nel frattempo è profondamente cambiato (da circuito velocissimo, si è trasformato in una pista completa). Tutto ciò genera una complicazione a fini statistici, obbligando a ragionare su un doppio binario. L’appuntamento britannico non è stato itinerante, ma i due palcoscenici hanno la stessa dignità.

I DATI – CLASSE REGINA (500cc/MOTOGP)

Pilota con più vittorie nel GP di Gran Bretagna:

Valentino ROSSI (6). Il Dottore ha trionfato nel 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2015. Nei primi cinque casi a Donington Park, nell’ultimo a Silverstone.

Piloti con più vittorie a Silverstone:

ROBERTS Kenny Sr. (1978, 1979, 1983)

LORENZO Jorge (2010, 2012, 2013)

Piloti in attività con vittorie a Silverstone:

1 – MARQUEZ Marc (ESP) {2014}

1 – VIÑALES Maverick (ESP) {2016}

1 – RINS Alex (ESP) {2019}

1 – QUARTARARO Fabio (FRA) {2021}

1 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2022}

1 – BASTIANINI Enea (ITA) {2024}

1 – BEZZECCHI Marco (ITA) {2025}

Italiani vincitori nel GP di Gran Bretagna:

UNCINI Franco (1982)

CADALORA Luca (1993)

ROSSI Valentino (2000, 01, 02, 04, 05, 15)

BIAGGI Max (2003)

DOVIZIOSO Andrea (2009, 2017)

BAGNAIA Francesco (2022)

BASTIANINI Enea (2024)

BEZZECCHI Marco (2025)

Italiani vincitori a Silverstone:

UNCINI Franco (1982)

ROSSI Valentino (2015)

DOVIZIOSO Andrea (2017)

BAGNAIA Francesco (2022)

BASTIANINI Enea (2024)

BEZZECCHI Marco (2025)

Moto vincitrici a Silverstone:

Tra parentesi vengono indicate le date del primo e dell’ultimo successo.

8 – YAMAHA (1978, 2021)

6 – SUZUKI (1977, 2019)

5 – HONDA (1985, 2014)

3 – DUCATI (2017, 2024)

2 – APRILIA (2023, 2025)

Piloti vincitori con moto differenti a Silverstone:

MAMOLA Randy (Suzuki 1; Honda 1)

Piloti vincitori sia a Donington Park che a Silverstone:

STONER Casey (Donington 2; Silverstone 1)

ROSSI Valentino (Donington 5; Silverstone 1)

DOVIZIOSO Andrea (Donington 1; Silverstone 1)

Le Sprint sono state vinte da…

2023 – MARQUEZ Alex (Ducati)

2024 – BASTIANINI Enea (Ducati)

2025 – MARQUEZ Alex (Ducati)

Piloti in attività con pole position a Silverstone:

5 – MARQUEZ Marc (ESP) {2013, 2014, 2015, 2017, 2019}

1 – ZARCO Johann (FRA) {2022}

1 – BEZZECCHI Marco (ITA) {2023}

1 – QUARTARARO Fabio (FRA) {2025}

SILVERSTONE – I DATI

MOTO2, ELENCO VINCITORI

2010 – CLUZEL Jules (FRA)

2011 – BRADL Stefan (GER)

2012 – ESPARGARO Pol (ESP)

2013 – REDDING Scott (GBR)

2014 – RABAT Tito (ESP)

2015 – ZARCO Johann (FRA)

2016 – LÜTHI Thomas (SUI)

2017 – NAKAGAMI Takaaki (JPN)

2018 – Gara cancellata causa maltempo

2019 – FERNANDEZ Augusto (ESP)

2021 – GARDNER Remy (AUS)

2022 – FERNANDEZ Augusto (ESP)

2023 – ALDEGUER Fermin (ESP)

2024 – DIXON Jake (GBR)

2025 – AGIUS Senna (AUS)

Augusto Fernandez merita una citazione, essendo l’unico a essersi ripetuto nel corso degli anni. Il dato più eclatante è rappresentato dal fatto che nessun italiano sia ancora riuscito a vincere nella categoria cadetta! Anzi, per il nostro Paese, potremmo ribattezzarla “maledetta”. Tre le piazze d’onore, raccolte da Franco Morbidelli (2016), Mattia Pasini (2017) e Marco Bezzecchi (2021).

SILVERSTONE – I DATI

MOTO3, ELENCO VINCITORI

2012 – VIÑALES Maverick (ESP)

2013 – SALOM Luis (ESP)

2014 – RINS Alex (ESP)

2015 – KENT Danny (GBR)

2016 – BINDER Brad (RSA)

2017 – CANET Aron (ESP)

2019 – RAMIREZ Marcos (ESP)

2021 – FENATI Romano (ITA)

2022 – FOGGIA Dennis (ITA)

2023 – ALONSO David (COL)

2024 – ORTOLA Ivan (ESP)

2025 – RUEDA Josè Antonio (ESP)

In Moto3 nessuno ha mai bissato una propria affermazione. A differenza della classe intermedia, si contano due successi italiani (Fenati e Foggia). Comanda la Spagna, che lo scorso anno ha vinto con Rueda, partito addirittura ultimo!