LIVE Vuelta a Burgos 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sarà scontro tra i big a Valle de Sol?

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa della Vuelta a Burgos 2026, con partenza da Arcos de la Llana e arrivo a Valle de Sol. Già oggi ci potrebbero essere distacchi tra i migliori, vedremo se Brennan conserverà il primato.

Il percorso odierno misura 178 km e sembra essere favorevole Ai big. I primi 60 km saranno sùbito a salire, con diverse asperità non classificate come GPM. Ci sarà poi una parte abbastanza pianeggiante, che porterà alla prima ascesa di giornata: Alto de Yesera (3 km al 3.6% medio, terza categoria). Dalla cima ci saranno una trentina di km vallonati prima di affrontare le rampe dell’Alto de Valmala (3.7 km al 5.3% medio, terza categoria). Dallo scolliamento mancheranno 20 km all’approcio dell’ultima salita, che è anche arrivo di tappa: Valle del Sol (3.4 km al 7.7% medio, terza categoria). Le pendenze verso il traguardo sono abbastanza regolari, con il primo km che toccherà il 9%.

Non conosciamo il livello e le differenze tra i vari uomini di classifica, oggi potrebbe esserci la prima sfida. Vedremo se e come si muoverà Giulio Pellizzari. Il marchigiano sembra aver ritrovato fiducia dopo il Giro, viene qui per dimostrare le sue capacità. C’è curiosità su quello che potrà fare Felix Gall. L’austriaco è stato una delle più grandi sorprese dell’anno, qua alla corsa spagnola viene per confermare le sue doti. Attenzione anche al duo della Netcompany INEOs composto da Carlos Rodriguez e Oscar Onley. Insieme potrebbero collaborare per mettere i difficoltà gli avversari, ma non sarà semplice. Occhio anche a Giulio Ciccone (Lidl Trek). L’abruzzese ha deluso le aspettative ieri, ma è qua per la generale e sull’ultima salita potrebbe testare le gambe dei rivali.

Il leader della generale Brennan ha le capacità per tenere la leadership, ma non sarà semplice. Il britannico dovrà reagire agli scatti degli avversari, sperando che l’ascesa non venga fatta forte sin dall’inizio. Con la classifica così corta difficilmente la fuga avrà possibilità di andare al traguardo, ma alcuni nomi potrebbero essere pericolosi. Attenzione quindi a David de la Cruz ed Eddie Dunbar (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Chris Hamilton (Team Picnic PostNL), Clément Champoussin (XDS Astana Team) ed il nostro Filippo Zana (Soudal Quick-Step).

L’inizio della frazione è previsto per le 12.10. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa della Vuelta a Burgos 2026, corsa spagnola giunta alla 48esima edizione, a partire dalle 14.30.