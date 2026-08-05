Giulio Ciccone si arrende solo ad Oscar Onley alla Vuelta a Burgos. Pellizzari paga dazio

Oscar Onley mette la sua firma nella seconda tappa della Vuelta a Burgos 2026. Sull’arrivo in salita a Pineda de la Sierra il britannico della Netcompany Ineos riesce ad avere la meglio allo sprint sugli altri uomini di classifica. Buon secondo posto per Giulio Ciccone (Lidl-Trek), mentre al terzo posto ha concluso Enric Mas (Movistar).

La fuga di giornata vede protagonisti Rodrigo Álvarez (Burgos Burpellet BH), Javier Ibáñez (Caja Rural – Seguros RGA), Rayan Boulahoite (TotalEnergies), Yago Aguirre (Euskatel – Euskadi) e Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma). Il gruppo controlla e piano piano riprende gli attaccanti, l’ultimo ad arrendersi è Boulahoite, ma alla fine a cinque chilometri dal traguardo viene ripreso.

In gruppo sono rimasti 40 corridori pronti a giocarsi la vittoria. Ci provano in rapida successione Mario Aparicio (Burgos Burpellet), Jay Vine (UAE Team Emirates XRG), Jarno Widar (Lotto Intermarché), ma alla fine lo spunto migliore è quello di Oscar Onley.

Il ciclista della Netcompany Ineos attende il momento giusto e parte, con Giulio Ciccone prova a prendere la scia del britannico, ma non riesce a superarlo. Vince Onley davanti a Ciccone, terzo chiude Enric Mas davanti a Jarno Widar e Felix Gall. Con questa vittoria Onley si prende anche la maglia di leader. Il britannico guida la classifica generale con quattro secondi su Bjorn Koerdt (Team Picnic PostNL) e sullo stesso Giulio Ciccone.