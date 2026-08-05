Nuoto artistico, l’Italia chiude in bellezza l’Europeo: bronzo nella gara acrobatica a squadre!

Si è chiusa l’edizione 2026 dei Campionati Europei di nuoto artistico. A fare da cornice all’ultima giornata di gare è stato l’Olympic Aquatics Centre (OAC) di Saint-Denis, alle porte di Parigi, dove il sipario è calato con la finale della routine acrobatica a squadre, spettacolare prova conclusiva capace di regalare al pubblico un mix di tecnica, creatività ed emozioni.

L’Italia è scesa in vasca con Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice, presentando una coreografia ispirata al celebre musical Chicago. Una routine costruita attorno a un’esplosione di energia, pensata per richiamare l’atmosfera brillante, teatrale e coinvolgente dello spettacolo. Acrobazie spettacolari, ritmo incalzante e grande carisma interpretativo si sono fusi in un’esibizione ricca di personalità, premiata con la medaglia di bronzo.

Le azzurre hanno totalizzato 219.2545 punti, frutto di 128.6045 negli elementi e 90.6500 nell’impressione artistica, confermando ancora una volta la competitività della nazionale italiana ai massimi livelli continentali.

Il titolo europeo è andato alla Russia, in gara sotto la bandiera degli Atleti Indipendenti (B), che ha conquistato l’oro con 244.8221 punti. Alle sue spalle si è classificata la Spagna con 242.2428, mentre l’Italia ha completato, come detto, il podio con una meritata terza posizione.

Con questo risultato si conclude il cammino della spedizione azzurra agli Europei 2026, chiuso con un bottino complessivo di sette medaglie: tre d’argento e quattro di bronzo. Nel medagliere del nuoto artistico è stata invece la Gran Bretagna a imporsi come protagonista assoluta della manifestazione, grazie a quattro titoli continentali e un bronzo.