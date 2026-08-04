LIVE Tuffi, Europei 2026 in DIRETTA: Pellacani all’attacco dai 3 metri, Conte/Pelligra per stupire

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IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DEGLI SPORT ACQUATICI 2026

IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI TUFFI 2026

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live di una nuova giornata agli Europei di tuffi di Parigi, con il programma di oggi che si concentrerà sul trampolino femminile dai tre metri e dalla piattaforma sincro maschile, con gli azzurri che vogliono continuare a fare bene come nei giorni precedenti.

La punta di diamante della nostra giornata sarà ovviamente Chiara Pellacani che ha già conquistato tre medaglie d’oro nel corso di questa spedizione e non ha intenzione di fermarsi: l’azzurra, infatti, fa parte delle trenta tuffatrici della startlist nel trampolino dai tre metri, accompagnata da Elisa Pizzini che dopo aver sfiorato la medaglia dal metro vuole un risultato importante.

La finale della categoria appena citata andrà in scena alle 21.30 e chiuderà il programma serale, il quale inizierà con la gara della piattaforma sincro maschile: a lottare per delle medaglie c’è, per l’Italia, la coppia composta da Simone Conte e Raffaele Pelligra, con l’intenzione di stupire e raggiungere una posizione sperata.

La giornata degli Europei di tuffi di Parigi del 4 agosto inizierà alle 12.30 con i preliminari dei tre metri femminili dal trampolino, mentre le finali inizieranno alle 19.30 con quella della piattaforma sincro maschile. Pellacani cercherà un altro oro dalle 21.15, proprio con i tre metri dal trampolino. Potrete seguire l’intero programma in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!