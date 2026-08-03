LIVE Tour de France femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: diversi scenari tattici

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Tour de France femminile 2026, Ginevra-Poligny di 156,5 chilometri. La frazione odierna, così come è successo per la tappa inaugurale di sabato, si presta a diversi scenari tattici.

La scatenata Lorena Wiebes ha iniziato il Tour a cento all’ora e, dopo il trionfo di Losanna, ha consolidato il suo primato grazie alla prepotente volata che le ha consentito di imporsi sul traguardo di Ginevra e centrare la seconda affermazione consecutiva. Sugli scudi anche le velociste azzurre: Elisa Balsamo ha conquistato la piazza d’onore, mentre Letizia Paternoster ha chiuso in quinta posizione. L’olandese guida la classifica con 14’’ di vantaggio su Kim Le Court-Pienaar della AG Insurance – Soudal Team e 16’’ sulla connazionale Demi Vollering della FDJ United – SUEZ. Elisa Longo Borghini, quinta a 20’’, è la migliore delle azzurre.

Un tracciato quasi totalmente ondulato propone quattro GPM, l’ultimo dei quali si trova a circa venticinque chilometri dal traguardo. La Cote de Chaix-Champagny , quarta categoria di 1,9 chilometri al 5,9% , potrà costituire il trampolino di lancio per chi nel finale deciderà di tentare la sortita. In precedenza, le cicliste affrontano il Col de la Faucille, prima categoria di 11,4 chilometri al 6,3% di pendenza media, e la Côte de Lajoux, terza categoria di 3,6 chilometri al 5,6%. A metà gara è prevista invece la scalata del Col de la Savine, seconda categoria di 5,6 chilometri al 5,1%. La parte conclusiva in cui si alternano discesa e pianura potrebbe però concedere opportunità alle velociste per recuperare eventuali distacchi e poter rientrare per il finale.

I possibili scenari potrebbero oscillare tra l’attacco di un’atleta capace di far valere la propria esplosività sull’ultimo strappo, l’arrivo di una fuga in grado di partire da lontano o lo sprint di un gruppo ristretto. Nella prima ipotesi potrebbero essere autorevoli candidate al successo l’olandese Puck Pieterse e la francese Celia Gery. Potrebbero invece tentare l’attacco da lontano la neerlandese Bredewold e la connazionale Lucinda Brand.

Il Team SD Worx-Protime potrebbe però decidere di provare a tenere la corsa chiusa nel tentativo di sfruttare i chilometri finali in pianura e creare così le condizioni per poter lanciare la propria scatenata fuoriclasse nello sprint che potrebbe consegnarle il terzo successo consecutivo. In caso di arrivo a ranghi compatti Balsamo e Paternoster cercheranno di farsi trovare pronte per piazzare il guizzo vincente.

Vedremo chi conquisterà la vittoria e quali eventuali variazioni potrà seguire la classifica generale. La partenza della terza tappa è prevista alle ore 13:25 ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Segui con noi la terza frazione del Tour de France femminile 2026 per non perderti neanche un istante di gara. Buon divertimento!