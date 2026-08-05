LIVE Musetti-Mejia, ATP Montreal 2026 in DIRETTA: esordio contro il qualificato colombiano

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Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del Masters 1000 di Montreal tra Lorenzo Musetti e il colombiano Nicolas Mejia. Si tratta dell’esordio per il classe 2002 toscano in quest’edizione del torneo canadese.

Per Musetti c’è una ricerca di nuovi buoni segnali, dopo il rientro a tinte abbastanza positive di Washington. Vero, ha perso con il rampante spagnolo Rafael Jodar ai quarti, ma considerando che non lo si vedeva in campo da Roma ci sono state delle buone avvisaglie. Rimane il fatto che, in caso di successo oggi, potrebbe ritrovare proprio il madrileno, ammesso che questi batta il francese Corentin Moutet.

Nicolas Mejia, 26 anni, di Bogotá, è un giocatore che sta vivendo il miglior anno della propria carriera. Nove Challenger vinti, di cui due nel 2026, è arrivato al secondo turno a Wimbledon, ed ha toccato proprio lo scorso 3 agosto il best ranking di numero 129. Proprio a Wimbledon ha vissuto la punta più alta del proprio cammino junior, arrivando in semifinale nell’apposito torneo, in cui perse da Jack Draper (peraltro in un epico terzo set finito 19-17, prima dell’unificazione delle regole sui parziali decisivi). Fa parte del gruppo di giocatori che si allena alla IMG Academy di Bradenton. Gioca oggi il sesto match sul circuito maggiore (bilancio 1-4, l’uno è il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo a Wimbledon).

Non ci sono ovviamente precedenti tra i due giocatori. Musetti, che nel Wimbledon junior 2018 di cui abbiamo parlato perse proprio da Draper, ma ai quarti, in Canada vanta appena due partecipazioni, sempre concluse al terzo turno. Nel 2023 l’ostacolo si chiamava Daniil Medvedev, quando il russo era ancora nella primissima fascia, mentre nel 2025 è stato rimontato dall’americano Alex Michelsen. Poiché sia l’una che l’altra edizione si giocavano a Toronto, per il settore maschile, si può dire che il toscano faccia il suo vero e proprio esordio a Montreal.

Il match tra Lorenzo Musetti e Nicolas Mejia si giocherà alle ore 17:00 sul Rogers Court, il secondo campo. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!