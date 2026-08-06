LIVE Musetti-Jodar, ATP Montreal 2026 in DIRETTA: immediata rivincita dopo 6 giorni!

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Buonanotte a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di terzo turno del Masters 1000 di Montreal tra Lorenzo Musetti e Rafael Jodar. Appena sei giorni dopo il quarto di finale di Washington, i due si ritrovano nel Quebec per un’altra sfida tutta da osservare.

Musetti è arrivato a questo terzo turno che il colombiano Nicolas Mejia lo ha impegnato (molto) più nel primo set che nel secondo, mentre per quanto riguarda Jodar è stata necessaria la rimonta sul francese Corentin Moutet. Si tratta del terzo turno che, per nomi più che per teste di serie (sono comunque numero 11 e 20), merita la copertina assieme a Ruud-Fonseca.

I numeri di Jodar in questo 2026 ormai sono noti: quarti a Madrid, Roma e Roland Garros, e prima ancora la conquista dell’ATP 250 di Marrakech. Una scalata da record, la sua, considerando che è riuscito ad arrivare con grandissima velocità al numero 15 del ranking mondiale al suo primo vero anno da professionista, un fatto praticamente mai visto nella storia (è vero che, per fare due esempi, sia Becker che Nadal furono precoci, ma è altrettanto vero che il primo almeno un anno di “apprendistato” l’aveva fatto e il secondo già nel 2003 e 2004 si era distinto sul circuito maggiore).

Musetti cerca di raggiungere per la quarta volta quest’anno gli ottavi in un Masters 1000, anche se si è fermato proprio lì sia a Madrid che (con tutti i problemi fisici del caso, quelli che lo hanno poi costretto a saltare due Slam) a Roma. Chiaramente avrà bisogno di una giornata molto più concreta rispetto a quella del match contro Mejia, in cui si sono alternati ottimo tennis e difficoltà a chiudere il primo set, anche se poi nel secondo si è rivista una buona parte della versione migliore del classe 2002 di Carrara. Quella che, in breve, per un motivo o per un altro quest’anno si è vista davvero forse solo a Melbourne, prima dell’infortunio contro Djokovic.

Il match tra Lorenzo Musetti e Rafael Jodar si giocherà all’1:00 di stanotte sul Center Court, quando in Italia sarà già il 7 agosto. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!