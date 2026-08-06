ATP Montreal 2026: quanti big fuori! Out Zverev, Fritz e Medvedev, forfait Auger-Aliassime

Notte di fuoco a Montreal. Il Masters 1000 canadese perde, in un solo giovedì, quattro dei suoi protagonisti principali: Alexander Zverev, il numero 1 del tabellone, Felix Auger-Aliassime, per forfait, e anche Daniil Medvedev e Taylor Fritz. Senza la presenza del tedesco, del canadese, del russo e dell’americano le rispettive parti di tabellone si aprono in maniera inaspettata.

Clamorosa la sconfitta di Zverev, che in un certo senso “ci ricasca” contro Tallon Griekspoor perché l’olandese lo aveva già battuto a Indian Wells nel 2025, anche allora all’esordio per il tedesco. Ed è di nuovo una rimonta quella decisiva, un 6-7(3) 6-2 6-4 che ora dovrà, per colui che l’ha effettuata, avere un seguito. Il prossimo avversario sarà Matteo Arnaldi, vittorioso sull’ungherese Fabian Marozsan, e per il sanremese potrebbe aprirsi un’occasione (Michelsen permettendo) davvero grande per arrivare ai quarti essendo l’unica testa di serie rimasta in quello spot.

Quando arriva la sera, poi, c’è il colpo durissimo per i tifosi canadesi, che perdono il loro giocatore più rappresentativo. Felix Auger-Aliassime, infatti, finisce per dare forfait a causa di un infortunio alla schiena patito in allenamento: al suo posto entra il portoghese Jaime Faria, che poi viene sconfitto dal francese Titouan Droguet. In questo modo la parte bassa, già priva di Flavio Cobolli, può diventare davvero un terno al lotto per sancire chi andrà in semifinale.

E il giorno canadese, a quanto sembra, è davvero buono per gli olandesi. Perché come se non bastasse Griekspoor, ci pensa Botic van de Zandschulp a recitare il ruolo di sorpresa, battendo Medvedev per 6-3 7-6(5) e regalandosi il confronto con il polacco Hubert Hurkacz, il giocatore non testa di serie che più di quasi tutti crea grandi pericoli, e che infatti nella fattispecie supera il cileno Alejandro Tabilo. Ritornando a van de Zandschulp, si tratta della sua prima vittoria contro Medvedev, che non affrontava da tre anni.

Infine, semplicemente una giornata no per Fritz, e qui davvero sorprendente: l’ex finalista degli US Open viene eliminato dall’argentino Thiago Agustin Tirante per 7-5 6-3, ed è difficile stabilire dove stia il confine tra mancata conoscenza dell’avversario, il citato giorno poco brillante (29 gratuiti a fronte di 13 vincenti) e un clamoroso 25/26 dell’argentino per punti vinti con la prima. Di fatto, si sono aperte parti di tabellone inattese e adesso il pronostico si fa ancora più incerto di quanto non lo fosse già con Sinner e Alcaraz assenti.

RISULTATI ATP MONTREAL 2026 SECONDI TURNI

Griekspoor (NED)-Zverev (GER) [1] 6-7(3) 6-2 6-4

Arnaldi (ITA) [30]-Marozsan (HUN) 7-5 2-6 6-4

Merida (ESP)-Humbert (FRA) [24] 6-3 6-3

Michelsen (USA)-F. Cerundolo (ARG) [16] 6-3 6-4

Tien (USA) [12]-Monfils (FRA) [WC] 6-3 0-6 6-3

Paul (USA) [17]-Royer (FRA) 6-4 7-6(5)

Popyrin (AUS) [Q]-Collignon (BEL) [32] 6-3 6-4

Tirante (ARG)-Fritz (USA) [7] 7-5 6-3

van de Zandschulp (NED)-Medvedev [4] 6-3 7-6(5)

Hurkacz (POL) [PR]-Tabilo (CHI) [25] 6-4 7-6(4)

Atmane (FRA)-Khachanov [21] 6-4 7-6(3)

Mensik (CZE) [13]-Fearnley (GBR) [Q] 6-3 3-6 6-3

Ruud (NOR) [9]-J. M. Cerundolo (ARG) 6-1 6-2

Fonseca (BRA) [22]-Tsitsipas (GRE) [Q] 7-6(3) 7-5

Bergs (BEL) [31]-Baez (ARG) 3-6 6-3 6-2

Shelton (USA) [5]-Brooksby (USA) 6-3 7-5

Jodar (ESP) [20]-Moutet (FRA) 4-6 6-1

Musetti (ITA) [11]-Mejia (COL) [Q] 7-6(6) 6-2

Navone (ARG)-Vacherot (MON) [14] 1-6 6-3 6-3

Fils (FRA) [18]-Svajda (USA) 6-4 3-6 6-1

Norrie (GBR)-Buse (PER) [29] 6-3 6-3

Borges (POR)-Etcheverry (ARG) [26] 6-4 6-2

Rinderknech (FRA) [23]-Kecmanovic (SRB) 6-7(5) 6-4 6-4

Droguet (FRA) [Q]-Faria (POR) [LL] 7-6(2) 6-2