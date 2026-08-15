Thiem su Sinner: “Persona fantastica: grande feeling perché parliamo in tedesco”

Il ritiro di Dominic Thiem, arrivato nel 2024 davanti al pubblico di Vienna, ha chiuso la carriera di uno dei protagonisti più importanti del tennis austriaco. Ma, anche lontano dal circuito, l’ex numero tre del mondo continua a mantenere un rapporto speciale con Jannik Sinner. I due non si sono mai affrontati in un incontro ufficiale, eppure nel corso degli anni hanno costruito una sintonia rimasta intatta.

A confermarlo è stato lo stesso Sinner quando, in occasione dell’addio al tennis di Thiem, aveva ricordato con affetto il comportamento dell’austriaco nei suoi confronti: “Non ho mai avuto l’opportunità di giocare contro di lui in un match ufficiale, ma è sempre stato fantastico come persona. Non importa che classifica avessi o quanto giovane io fossi, salutava sempre, conversava con me… Spero di vederlo ancora in giro per qualche torneo, perché porta energia positiva. Mancherà a tutti i giocatori“.

Intervistato da Sky Sport, l’austriaco ha sottolineato soprattutto la facilità con cui hanno trovato un terreno comune, anche grazie alla lingua: “Io e Jannik ci siamo trovati subito bene parlando in tedesco, in più ci conosciamo ormai da molto tempo. Se capita di incontrarlo è sempre bello, scambiamo sempre due chiacchiere, sia in italiano che in tedesco, è un bell’abbinamento“.

Un legame che, dunque, va oltre il campo e che Thiem continua a coltivare anche dopo il ritiro. Nessun precedente ufficiale tra i due, ma una conoscenza consolidata nel tempo e fatta di incontri, conversazioni e reciproca stima. E Sinner, per l’ex campione austriaco, resta ancora oggi una presenza con cui è sempre piacevole condividere qualche momento lontano dalla competizione.