LIVE Italia-Slovenia 71-88, Europei basket U18 2026 in DIRETTA: Joksimovic regala la finale agli sloveni. Azzurri, non basta un super Niang

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Termina dunque qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata.

Per l’Italia una partita che, forse, risente anche dello sforzo nervoso più che fisico di quanto accaduto in semifinale contro la Francia, una sfida di grandissima durezza a tutti i livelli. Ma per la squadra di Marco Sodini resta un grande percorso, perché battere una dopo l’altra Lituania, Turchia e Francia, che sono scuole cestistiche di primo piano, non è certo un fatto di secondo piano. Anzi.

TOP SCORER – ITALIA: Niang 27; SLOVENIA: Joksimovic 24

Finisce qui: la Slovenia, 24 anni dopo l’argento in Germania nel 2002, è Campione d’Europa Under 18. Partita guidata dall’inizio alla fine per gli sloveni, assolutamente nulla da dire su quello che hanno espresso quest’oggi in campo.

71-88 Due facili di Barra in transizione.

Il coach sloveno Domen Zevnik svuota la panchina, cambia tutto il quintetto e fa godere il campo anche agli elementi che meno hanno giocato in questi nove giorni.

Ultimo minuto della finale.

69-88 Karisik raccoglie la palla vagante sotto canestro e appoggia facilmente.

69-86 Tripla di Cattapan, ben costruita.

66-86 2/2 Bojovic.

Barra concede due liberi a Bojovic.

66-84 Tripla di Barra, 2’20” al termine.

63-84 1/2 Joksimovic.

Di Meo ferma la transizione di Joksimovic con l’antisportivo, sono due tiri liberi e possesso per la Slovenia.

63-83 Stjepanovic per Ciperle che appoggia al vetro.

63-81 1/2 Charfi.

Penetrazione di Charfi, altri liberi per lui, il fallo è di Cizej.

62-81 2/2 Joksimovic.

Raddoppio durissimo della difesa italiana su Joksimovic che cade davvero male. Fortunatamente si rialza, forse un pochino ammaccato, ma in grado di tirare i liberi.

62-79 2/2 Charfi.

Fallo di Cizej dichiarato tecnico (probabilmente flopping) sulla penetrazione di Charfi, sono due liberi a -3’55”.

60-79 Realizza l’aggiuntivo Niang, c’è il possesso in più per l’Italia con 4’30” da giocare.

59-79 Niang va fin quasi al ferro e subisce anche il fallo di Cizel, che è anche antisportivo.

57-79 Tripla di Niang, 24 per lui che ha provato e prova fino all’ultimo a fare qualcosa.

54-79 Canestro convalidato per Stjepanovic a causa di un’interferenza a canestro.

L’Italia non riesce fondamentalmente più a trovare il canestro, e fa anche fatica a impostare i suoi attacchi. 5’30” alla fine.

54-77 Bojovic va a segno da tre punti.

54-74 Niang fino in fondo, sono 21 per lui.

Ora si segna davvero poco, e soprattutto è il canestro dell’Italia che sembra avere davvero il tappo sopra. 8′ alla fine.

52-74 Ancora Karisik trovato vicino a canestro, dopo un solo minuto è altro timeout per Sodini, ma la Slovenia sembra aver messo la freccia in modo quasi definitivo.

52-72 Joksimovic trova il canestro da rimbalzo in attacco. Ottima serata per il giocatore del Baskonia.

Inizia l’ultimo quarto.

TOP SCORER – ITALIA: Niang 19; SLOVENIA: Joksimovic 20

Livingston prova la tripla a bassissimo coefficiente, l’Italia dovrà tentare una vera e propria impresa, ancora più grande di quella di ieri contro la Francia con 14 punti recuperati negli ultimi 5′, per ritornare quantomeno in partita nei 10′ conclusivi.

52-70 1/2 Joksimovic.

Va di nuovo in penetrazione Joksimovic, costringe al fallo Abreu e sono ancora liberi.

52-69 Ancora la parabola alzata da Stjepanovic, semplicemente letale in questo terzo quarto.

52-67 Dalla media Stjepanovic con la palla che balla a lungo sul ferro prima di entrare. Ultimo minuto del quarto.

52-65 Prova a partire col turbo nelle scarpe Niang e ci riesce, appoggia il -13.

50-65 Penetra e appoggia Di Meo, l’Italia non segnava all’incirca da quattro minuti.

48-65 Adesso Stjepanovic è infuocato, ancora a cercare la penetrazione e a trovarla. Meno di 3′ a fine terzo quarto.

0/2 Abreu.

Abreu cerca di trovare un varco vicino a canestro, fallo di Karisik e coppia di liberi per il numero 16 in maglia azzurra.

48-63 Tripla dall’angolo di Stjepanovic, la Slovenia se n’è andata di nuovo.

48-60 2/2 Joksimovic, che va a 11/13 in assoluto.

Di Meo cerca di tenere la penetrazione di Joksimovic, che con una buona dose di furbizia da giocatore già con esperienza a livelli più alti si guadagna due tiri liberi. Bonus già terminato per l’Italia, manca in questo senso un fallo alla Slovenia.

48-58 Bojovic arriva fino in fondo e provoca il timeout di Sodini, che non vuole vedere di nuovo andar via una Slovenia che era rimasta colpita dal parziale a trazione Niang. 5’22” alla terza sirena.

48-56 1/2 Joksimovic.

Joksimovic penetra di nuovo contro l’intera difesa azzurra, arriva il fallo di Acunzo che lo spedisce in lunetta con due tiri liberi.

48-55 Saltano gli aiuti difensivi, Ciperle ne approfitta e va a segno.

48-53 Lastella con l’appoggio vicino a canestro!

46-53 Transizione chiusa con la tripla da Bojovic.

Fallo a rimbalzo in attacco di Niang, deve fare attenzione perché è già il suo terzo.

0/2 Stjepanovic.

Niang non riesce però a fermare Stjepanovic, che guadagna due tiri liberi.

46-50 ANCORA TRIPLA! ANCORA NIANG! Saltano in piedi tutti alla BTS Arena! Ed è timeout obbligato per la Slovenia dopo nemmeno due minuti.

43-50 NIANG! Arriva la tripla dal mezzo angolo, parziale di 6-0 (anzi 9-0) Italia che si riavvicina ancora!

40-50 1/2 Bottelli.

Prova la transizione Bottelli, lo ferma Cop e sono due liberi.

39-50 Si ricomincia molto bene in casa Italia con Niang che va subito a segno.

21:36 Inizia il terzo quarto.

21:34 Siamo a pochi minuti ormai dall’inizio del terzo quarto.

21:32 Fino ad ora Bottelli, Niang, Di Meo e Acunzo nettamente i più utilizzati del roster azzurro. Il che restituisce un po’ l’idea di quello che già si era visto precedentemente, una rotazione che bene o male finisce per utilizzare, oltre a questi quattro, in generale sette giocatori in maggior misura.

21:29 L’Italia, dal canto suo, paga un 3/14 dall’arco, che fino alle triple di Di Meo e Livingston era 1/12. Ma il vero, grande problema è a rimbalzo, perché qui la Slovenia sta letteralmente banchettando. 11-25 il dato, ed è quello di cui Marco Sodini dovrà parlare negli spogliatoi. E ci sarà un’altra domanda da risolvere: come fermare i backdoor del validissimo talento che è Joksimovic?

21:26 Per il momento è sostanzialmente vincente l’idea di gioco della Slovenia: tante palle che passano (inevitabilmente) da Joksimovic, che pur non in una serata super al tiro (4/10 dal campo), riesce a compensare con l’8/9 in lunetta. Inoltre pochi, ma sempre ragionati tiri da tre, che è un po’ il contrario di quello che accade molto spesso nel basket moderno, dove l’abuso del tiro dai 6.75 è diventato lampante.

TOP SCORER – ITALIA: Niang 9; SLOVENIA: Joksimovic 16

Sbaglia l’ultima tripla Joksimovic, aveva cercato di crearsela da solo. L’Italia resta indietro, questo è vero, ma è riuscita a mostrare negli ultimi tre minuti qualcosa in più rispetto ai primi 17, dove la Slovenia aveva semplicemente dominato la scena.

37-50 Tripla di Livingston, che ha questa caratteristica nei minuti che ha a disposizione!

34-50 Ancora Bojovic.

34-48 1/2 Acunzo.

Acunzo raddoppiato sotto canestro riesce a guadagnarsi il fallo (di Bojovic): due liberi.

33-48 Grande circolazione slovena chiusa benissimo da Joksimovic.

33-46 E arriva anche la transizione con Niang che vola sopra il ferro a inchiodare la bimane! Timeout Slovenia con 1’11” all’intervallo lungo.

31-46 Finalmente Di Meo da tre! Questo interrompe una situazione che per l’Italia era di 1/12 da oltre l’arco.

28-46 2/2 Joksimovic. Intanto è stato assegnato un fallo tecnico ad Acunzo.

Spinta di Niang su Joksimovic mentre questi stava andando verso la zona fronte a canestro, arrivano altri due liberi.

28-44 Joksimovic con la transizione perfetta e l’annesso no look per Ciperle: schiacciata e di nuovo c’è il timeout di Sodini, 2’54” all’intervallo.

28-42 1/2 Bellinaso.

Si butta di nuovo dentro Bellinaso, Ciperle tenta vanamente di stopparlo, due liberi.

27-42 Cizej lasciato solo dalla difesa azzurra, appoggia facilmente.

27-40 Bravo Bellinaso a raccogliere la transizione, che va a concludere con il sottomano rovesciato. Costretta al timeout la Slovenia con 3’53” alla seconda sirena.

25-40 Buon canestro di Acunzo nella zone del semicerchio.

Esaurisce il bonus la Slovenia con il fallo di Kozel su Bellinaso nel tentativo di fermare la transizione azzurra.

23-40 1/2 Joksimovic.

Arriva dal lato destro Joksimovic per un altro backdoor, Triggiani commette il fallo (e rischia l’antisportivo) che lo manda in lunetta. 5’19” all’intervallo.

23-39 2/2 Niang.

Niang parte da nove metri dal palleggio e si divora tutto il pitturato, Cizej alzando il braccio non può che commettere fallo: due liberi.

21-39 2/2 Joksimovic.

Triggiani sanzionato con il fallo mentre si trova a pressare Joksmovic, Sodini protesta perché non è d’accordo, sono comunque due liberi.

21-37 Si butta dentro Bottelli e realizza con l’appoggio di forza.

19-37 1/2 Karisik.

Karisik vince un’altra lotta a rimbalzo, guadagnando anche due liberi perché nel frattempo è finito (un po’ presto, a 7’09” dall’intervallo) il bonus azzurro.

19-36 Molto rapidi i due di Acunzo.

17-36 Scivola Niang, praticamente in tre secondi arriva la transizione slovena con il canestro di Joksimovic.

17-34 Realizza l’aggiuntivo Bojovic.

17-33 Rimbalzo in attacco di Bojovic che poi quasi danza in aria per appoggiare a canestro e trovare il fallo per il potenziale 2+1. Situazione dei rimbalzi che è davvero problematica per gli azzurri, alla prima occasione utile ne parleremo.

17-31 Finalmente, è il caso di dirlo, torna a segnare l’Italia e lo fa con Abreu a 1’40” dall’inizio del quarto.

15-31 2/2 Joksimovic.

Joksimovic si butta dentro contro tutta la difesa italiana, gli arbitri vedono un contatto di Abreu sulla penetrazione che forse non c’è, in ogni caso sono due liberi tra le proteste del pubblico.

15-29 2/2 Stjepanovic.

Cattapan prova a fermare vicino a canestro Stjepanovic, ma l’effetto è solo di dargli due tiri liberi.

Inizia il secondo quarto.

TOP SCORER – ITALIA: Niang 5; SLOVENIA: Bojovic, Joksimovic, Cop, Karisik 5

Nell’ultimo minuto e poco più non ci sono altri canestri, finisce così un primo quarto in cui l’Italia soffre parecchio il fatto che la Slovenia sta trovando davvero tanto altro oltre a Joksimovic.

15-27 Tripla di Karisik, e adesso la Slovenia prova per davvero la fuga.

15-24 Trovato sotto canestro Karisik da un gran passaggio di Joksimovic, +9 Slovenia.

15-22 2/2 Stjepanovic, che fra l’altro è conosciuto in Italia perché lo si è visto a Udine.

Stjepanovic prova a penetrare partendo dal lato destro, guadagna due liberi con il fallo di Cattapan che abbassa il braccio.

15-20 2/2 Niang.

Niang prova a battere dal palleggio Kozel e lo costringe al fallo: sono due liberi. Per la Slovenia due falli di squadra, dunque ne mancano altrettanti al bonus.

13-20 2/2 Bojovic, 3’24” alla prima sirena.

Bojovic cerca la penetrazione dal lato sinistro, c’è fallo da parte di Bottelli e sono due liberi. Che sarebbero arrivati comunque, visto che l’Italia ha raggiunto il bonus.

13-18 Di Meo sbaglia la tripla, raccoglie il suo stesso rimbalzo, tira dalla media e realizza.

11-18 Tripla costruita da solo di Niang, che al suo secondo possesso arriva già a realizzare. Già superata la metà del quarto.

8-18 Altro backdoor, stavolta dalla linea di fondo, di Joksimovic: arriva la schiacciata.

8-16 Realizza l’aggiuntivo Joksimovic, che come abbiamo detto è figlio di Nebojsa, fra l’altro ex giocatore di Pesaro nel 2010.

8-15 Primi due per la stellina Joksimovic, riesce a ricevere dalla zona della lunetta, il backdoor è vincente e c’è anche il fallo subito da Acunzo. Timeout chiamato da Sodini a 5’05” dalla fine del primo quarto.

8-13 Palleggio arresto e tiro dalla media per Di Meo!

6-13 Ciperle stoppa Bottelli, poi lancia direttamente la transizione per il sottomano di Cop.

6-11 1/2 Ciperle, talento di scuola Cedevita Olimpia Lubiana.

Acunzo commette fallo su Ciperle proprio mentre questi tenta il tiro direttamente da rimbalzo in attacco, molto furbo lo sloveno che riesce così a guadagnare due tiri liberi.

6-10 2/2 Bottelli. 7’27” a fine primo quarto.

Bottelli va dentro dal lato destro, subisce il fallo di Cop e sono due tiri liberi perché c’era azione di tiro.

4-10 Ciperle va a realizzare per il nuovo +6 Slovenia.

4-8 Primi due anche per Acunzo!

2-8 Si raddoppia su Joksimovic, ma ci sono voragini di spazio per gli altri: tripla di Cop.

2-5 Bojovic colpisce dall’angolo: tripla.

2-2 Bel fadeaway di Bottelli!

0-2 Trovato solo sotto canestro Cizej per i primi due punti sloveni.

Palla a due alzata! Primo possesso Italia. Il fatto che Cheickh Niang non parta in quintetto non è strano: è una precisa scelta di Sodini fin da inizio Europei.

20:32 Squadre in campo, tutto pronto per la palla a due!

20:31 QUINETTI – ITALIA: Bottelli Di Meo Lastella Acunzo Bellinaso SLOVENIA – Cop Joksimovic Ciperle Bojovic Cizej

20:29 Acclamazione vocale importante della BTS Arena per gli azzurri. Tra pochissimo la palla a due, dopo la fine del riscaldamento!

20:26 Ora è il momento degli inni nazionali.

20:25 In corso la cerimonia di presentazione delle due squadre. Appena presentata la Slovenia, e l’Italia viene accolta con grande trasporto dal tifo della BTS Arena, fino ad ora davvero magnifica nel sostenere gli azzurri di coach Marco Sodini.

20:22 Da 38 anni l’Italia non vince il titolo europeo Under 18: la rassegna si svolse a Groningen ed Emmen, e la squadra azzurra batté l’Unione Sovietica sia nel girone che in finale. C’erano nomi di estremo rilievo: Alessandro Abbio, Emiliano Busca, Gregor Fucka, Alessandro De Pol, Flavio Portaluppi, Alessandro Frosini per citarne solo alcuni.

20:19 Questo il percorso, invece, della Slovenia: nel girone vittoria 83-76 con la Lituania, sconfitta 88-98 con la Germania, vittoria 88-66 con la Bulgaria. Poi, dagli ottavi: 86-76 alla Lettonia, 95-87 a Israele e 90-71 alla Spagna.

20:16 Ricordiamo il percorso dell’Italia per raggiungere questa finale: nel girone vittoria 89-67 con la Lettonia, sconfitta 61-68 con la Spagna, vittoria 84-69 con l’Estonia. Poi, dagli ottavi: 83-71 alla Lituania, 76-59 alla Turchia e 80-77 al supplementare alla Francia.

20:13 Ricordiamo innanzitutto cos’è successo prima di questa sfida: la Francia, che ieri ha perso al supplementare contro gli azzurri in semifinale, si è aggiudicata la finale per il 3° e 4° posto con il punteggio di 74-69 nei confronti della Spagna.

20:10 Una buonasera a tutti e bentrovati con l’appuntamento più importante degli Europei Under 18: la finale tra Italia e Slovenia. Tra poco alla BTS Arena l’inizio di una sfida che promette scintille assolute.

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale degli Europei Under 18 di basket maschile. Alla BTS Arena di Trento sono di fronte Italia e Slovenia, due squadre con un vissuto speculare nel corso di questa rassegna.

Tanto l’Italia quanto la Slovenia, infatti, hanno la stessa sequenza vittorie-sconfitte: esordio vincente, seconda partita persa, poi solo successi verso l’approdo in finale. Spettacolare quello degli azzurri, con il canestro da tre punti di Edoardo Di Meo che ha spento in un istante le ambizioni di secondo tempo supplementare della Francia (80-77). Concreto quello degli sloveni, autori di un eccellente 32-16 nell’ultimo quarto contro la Spagna per fare 90-71

In un certo senso è la finale che, all’inizio del torneo, sarebbe stata la più auspicabile. Da un lato i padroni di casa, eredi di una tradizione cestistica che da 36 anni aspetta di replicare la vittoria di Groningen-Emmen 1990. Dall’altro la squadra che ha al suo interno il giocatore più atteso e osservato, Stefan Joksimovic, che fa parte delle giovanili (e non solo) del Baskonia e che ha già attirato su di sé le sirene NBA, tant’è che gli è predetta una scelta molto alta al draft 2027.

Se è vero che la Slovenia non è solo Joksimovic, perché anche Maks Ciperle e Igor Stjepanovic stanno giocando un grande torneo, è altrettanto vero che l’Italia arriva a questa finale sapendo di essere gruppo. Il talento offensivo è ovviamente Cheickh Niang, il fratello di Saliou che quest’anno ha mostrato grande talento proprio a Trento, ma c’è anche altro, come Thomas Acunzo che assicura solidità sotto canestro. E qui stiamo citando due soli nomi, ma potremmo citare (e citeremo) una squadra particolarmente unita che Marco Sodini ha saputo plasmare bene.

La palla a due tra Italia e Slovenia verrà alzata alle ore 20:30. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!