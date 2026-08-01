Basket, Di Meo fa impazzire l’Under 18! L’Italia batte la Francia ed è in finale agli Europei

Esplode la festa italiana a Trento! La nazionale Under 18 è in finale agli Europei dopo una partita incredibile contro la Francia, vinta allo scadere del primo tempo supplementare da una magia di Edoardi Di Meo. La tripla del giocatore di Tortona regala la vittoria per 80-77 dopo una sfida semplicemente emozionante e con la rimonta azzurra nell’ultimo quarto. Si tratta della prima finale dell’Italia dal 1992 ed il successo nella rassegna continentale manca dal 1990. Gli azzurrini attendono ora la vincente dell’altra semifinale, che mette di fronte la Slovenia e la Spagna.

Di Meo è ovviamente il ragazzo copertina di questo capolavoro azzurro ed è anche il miglior marcatore con 22 punti. Importantissime, però, anche le prestazioni di Cheickh Niang (16 punti e 8 rimbalzi), Federico Bottelli (16 punti) e Gabriele Lastella (14 punti e 8 rimbalzi). Alla Francia non bastano i 14 punti di Hugo Yimga e i 13 di Louka Letailleur.

Dopo un primo tempo decisamente equilibrato e che vede l’Italia avanti di due punti alla pausa lunga (32-30), la Francia riesce a costruire un allungo proprio sul finire del terzo quarto, toccando il +7 (53-46). I francesi aumentano il proprio vantaggio e arrivano sul +14 (63-49) a cinque minuti dalla fine. Da questo momento comincia una pazzesca rimonta dell’Italia, con Niang e Bottelli protagonisti, fino al pareggio sul 64-64. Non si segna più e si va al supplementare.

Nei successivi cinque minuti si continua sul a punto. Nel finale sale in cattedra Di Meo, che mette la tripla del +2 quando mancano 39 secondi alla fine. Niang ruba palla e subisce fallo, ma segna solo un libero. La Francia costruisce una bella azione e Letailleur brucia la retina dall’arco a sei decimi dalla fine. Sembra ormai certo il secondo supplementare ed invece Di Meo si inventa un’altra tripla pazzesca, che manda in finale l’Italia.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

ITALIA – FRANCIA 80-77 d.t.s (16-18, 16-12, 14-23, 18-11, 16-13)

Italia: Cattapan 3, Livingston Jr, Bottelli 16, Niang 16, Di Meo 22, Lastella 14, Acunzo 2, Bellinaso 3, Abreu 2, Triggiani, Charfi, Barra 2

Francia: Elouma 9, Yimga 14, Cognet 5, Hottelard, Letailleur 13, Cisse 11, Omiscar 3, Vado 13, Loussavouvou, Rapini 4, Gabriel des Bordes 2, Reynaert 3