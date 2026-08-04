LIVE Giro di Polonia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Milan cerca il bis. Aggiornamenti dalle 14.30

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LA DIRETTA LIVE DELLA VUELTA A BURGOS DALLE 14.30

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live testuale della seconda tappa del Giro di Polonia 2026, che si svolgerà da Międzyzdroje a Szczecin per un totale d 150,1km.

La seconda frazione del breve giro a tappe polacco presenta un percorso adattissimo alle ruote più veloci del gruppo. Dopo la partenza da Międzyzdroje, il gruppo affronterà un tratto di lungo mare dove la difficoltà più grande potrebbe essere il vento laterale. Dopo 23,5km ci sarà il primo dei cinque traguardi volanti di giornata, seguito a stretto giro di posta dal secondo sprint intermedio, situato a 29,5 km dalla partenza. A questo punto il gruppo svolterà verso sud lasciandosi alle spalle il ventoso lungomare polacco. La tappa prosegue pianeggiante fino al traguardo di Szczecin, intervallata solamente dagli altri traguardi volanti di Kamien Pomorski, Nowogard e Goleniow, quest’ultimo situato a 41km dal traguardo.

Il secondo arrivo del Giro di Polonia è perfetto per i velocisti. La fuga del mattino, probabilmente composta da corridori di squadre di seconda fascia, potrebbe andar via lo stesso durante i primi chilometri di corsa, ma le squadre degli sprinter difficilmente si lasceranno sfuggire questa ghiotta occasione. Arduo immaginare un epilogo diverso dalla volatona di gruppo per questa frazione completamente pianeggiante.

I grandi nomi presenti in gruppo per le volata sono due: il francese della Soudal Quick-Step Paul Magnier e l’azzurro della Lidl-Trek Jonathan Milan, che va a caccia del bis dopo il successo di ieri; sono loro due i grandi favoriti per la tappa di oggi. Attenzione però ai tanti velocisti di calibro leggermente inferiore che proveranno a sorprendere e a sopravanzare i due grandi big. Da Juan Sebastián Molano della UAE Emirates XRG a Gerben Thijssen della Alpecin-Premier Tech, da Jordi Meeus della Red Bull-Bora-hansgrohe al giovane Noah Hobbs della Ef Education-EasyPost. In casa Italia gli occhi non saranno puntato solamente su Jonathan Milan, presenti al via anche i velocisti Matteo Malucelli della XDS Astana e Matteo Moschetti della Pinarello-Q36.5.

La seconda tappa del Giro di Polonia 2026, con partenza da Międzyzdroje e arrivo a Szczecin per un totale di 150,1km, partirà alle 13.15. Potete seguire la Diretta Live testuale della corsa su OA Sport a partire dalle 14.30. Cronaca dettagliata e aggiornamenti costanti per farvi vivere al meglio la seconda frazione del giro a tappe polacco. Buon divertimento!