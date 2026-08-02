Balsamo-Paternoster, polemica tra compagne su pista: la frecciata e le scuse al Tour

Una polemica ha animato le ore successive alla conclusione della prima tappa del Tour de France femminile. Elisa Balsamo ha espresso la propria amarezza al termine della frazione d’apertura in quel di Losanna: la portacolori della Lidl-Trek era riuscita a rimanere nella prima parte del gruppo, ma non è riuscita a giocarsi le proprie carte in volata a causa di un episodio accaduto nell’ultimo chilometro.

Una caduta, innescata da Letizia Paternoster, l’ha costretta a mettere piede a terra e a dare addio al sogno di imporsi nella giornata d’apertura della Grande Boucle e di indossare l’ambita maglia gialla. Ai microfoni di Eurosport, Elisa Balsamo è stata molto chiara: “Volevamo fare una gara all’attacco, ce la siamo giocata al meglio. Purtroppo ci sono delle persone che fanno sempre gli stessi errori, se guardiamo le gare indietro è sempre la stessa persona. Mi dispiace esser rimasta dietro e aver dovuto mettere il piede a terra”.

A chi si riferiva la 28enne piemontese, che in questa stagione ha vinto quattro tappe del Giro d’Italia? Il messaggio era indirizzato a Letizia Paternoster, la quale, alla vigilia della seconda tappa, si è scusata ai microfoni di Eurosport, senza però citare la connazionale: “Purtroppo ieri c’è stata questa caduta nel finale. Mi spiace molto per me e per le ragazze coinvolte. Comunque prendo le cose positive: avevo un buon feeling e stavo veramente bene“.

L’olandese Lorena Wiebes ha vinto in volata la seconda tappa (148 km da Aigle a Ginevra), bissando il successo di ieri. Elisa Balsamo ha chiuso in seconda posizione, mentre Letizia Paternoster ha tagliato il traguardo in quinta piazza. Le azzurre sono compagne di Nazionale su pista, l’auspicio è che questo diverbio venga rapidamente accantonato e su prosegua per il comune interesse.