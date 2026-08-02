Giro di Polonia 2026, Buitrago sfida il tandem UAE Almeida-Christen. L’Italia punta su Milan

Il percorso di avvicinamento alla Vuelta, il cui via è previsto il prossimo 22 agosto da Monaco, prosegue con uno degli appuntamenti immancabili del calendario internazionale. Si corre da domani a domenica 9 agosto il Giro di Polonia.

La storica corsa a tappe, siamo giunti all’ottantatreesima edizione, prende il via da Gdynia e si conclude a Wieliczka dopo aver percorso 1110,3 km suddivisi in sette tappe. Le squadre partecipanti, al via le diciotto formazioni del circuito WorldTour, si sfidano per decidere chi succederà nell’albo d’oro a Brandon McNulty, vincitore dell’edizione dello scorso anno davanti ad Antonio Tiberi e a Matteo Sobrero.

La corsa prende il via con la sua frazione più lunga, Gdynia-Koszalin di 234 chilometri: i corridori affrontano un costante saliscendi prima dell’unica salita di giornata, Gora Chelmska, terza categoria di 1,5 chilometri al 4,1% di pendenza media. Dallo scollinamento seguiranno la breve discesa e la strada in pianura fino all’arrivo. A essere risolutiva per la vittoria finale potrebbe rivelarsi la cronometro conclusiva di Wieliczka, tracciato di 12,4 chilometri il cui unico rilevamento intermedio sarà posto al chilometro 5,5 in località Pomiar Czasu.

La UAE Team Emirates-XRG sembra pronta a recitare la parte del leone. Joao Almeida torna in gara, dopo diversi mesi di assenza, per testare la propria condizione e trovare la gamba in vista del grande appuntamento di fine mese. Lo svizzero Jan Christen, quarto a soli due secondi dal podio nel 2025, sembra invece pronto al ruolo di candidato principale per il successo finale. Il rivale più credibile per le ambizioni della formazione emiratina potrebbe essere il colombiano Santiago Buitrago della Bahrain-Victorious, a caccia di conferme dopo il ritiro nell’ultima tappa del Tour Auvergne – Rhône-Alpes e la caduta che gli è costata il ritiro al Giro d’Italia.

L’Italia affida le proprie possibilità di ben figurare a Jonathan Milan. Il velocista della Lidl-Trek dovrà però fare i conti con avversari di assoluto livello: saranno infatti al via il francese Paul Magnier della Soudal Quick-Step e il belga Jordi Meeus della Red Bull-BORA- hansgrohe. Il prestigioso podio conquistato lo scorso anno potrebbe rappresentare il giusto stimolo che spinge Matteo Sobrero a recitare nuovamente un ruolo da protagonista.