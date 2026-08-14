Ginnastica ritmica, tutte le qualificate alle finali dei Mondiali: Sofia Raffaeli prima al cerchio!

A Francoforte (Germania) sono andate in scena le qualificazioni dei Mondiali 2026 di ginnastica ritmica: le migliori diciotto atlete hanno staccato il pass per la finale del concorso generale individuale, dove verranno tra l’altro messi in palio tre tagliandi per le Olimpiadi di Los Angeles 2028; le migliori otto ginnaste su ciascun attrezzo (cerchio, palla, clavette, nastro) si sono meritate l’approdo alle finali di specialità (eventi non previste ai Giochi, dove si gareggia solo nell’all-around).

Sofia Raffaeli e Tara Dragas disputeranno l’atto conclusivo sul giro completo nella giornata di venerdì 14 agosto, in virtù del quinto e del quindicesimo accredito: la fuoriclasse marchigiana, bronzo olimpico e mondiale nel generale, proverà a ripetersi ai vertici e attenzione anche alla verve della friulana. Sofia Raffaeli è la numero 1 al cerchio e poi sarà in finale anche alla palla insieme alla compagna di squadra. Di seguito le qualificate alle finali dei Mondiali di ginnastica ritmica 2026.

QUALIFICATE FINALI MONDIALI GINNASTICA RITMICA 2026

CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE (ALL-AROUND)

1. Darja Varfolomeev (Germania) 89.000

2. Stiliana Nikolova (Bulgaria) 87.350

3. Mariia Borisova (Russia) 86.900

4. Sofiia Ilteriakova (Russia) 85.600

5. Sofia Raffaeli (Italia) 85.000

6. Megan Chu (USA) 84.650

7. Alina Harnasko (Bielorussia) 84.400

8. Akmaral Yerekesheva (Kazakhstan) 84.200

9. Zilu Wang (Cina) 84.200

10. Qi Wang (Cina) 83.850

11. Rin Keys (USA) 83.500

12. Taisiia Onofriichuk (Ucraina) 83.150

13. Daniela Munits (Israele) 83.000

14. Meital Maayan Sumkin (Israele) 82.600

15. Tara Dragas (Italia) 82.350

16. Barbara Domingos (Brasile) 82.300

17. Vera Tugolukova (Cipri) 82.100

18. Takhmina Ikromova (Uzbekistan) 81.900

CERCHIO

1. Sofia Raffaeli (Italia) 30.100

2. Stiliana Nikolova (Bulgaria) 29.800

3. Daniela Munits (Israele) 29.450

4. Darja Varfolomeev (Germania) 29.250

5. Takhmina Ikromova (Uzbekistan) 28.950

6. Mariia Borisova (Russia) 28.850

7. Taisiia Onofriichuk (28.650)

8. Megan Chu (USA) 28.500

PALLA

1. Darja Varfolomeev (Germania) 29.700

2. Sofia Raffaeli (Italia) 28.450

3. Tara Dragas (Italia) 28.450

4. Mariia Borisova (Russia) 28.400

5. Alina Harnasko (Bielorussia) 28.200

6. Zilu Wang (Cina) 28.100

7. Sofiia Ilteriakova (Russia) 28.050

8. Vera Tugolukova (Cipro() 27.850

CLAVETTE

1. Sofiia Ilteriakova (Russia) 29.300

2. Stiliana Nikolova (Bulgaria) 29.250

3. Mariia Borisova (Russia) 29.050

4. Akmaral Yerekesheva (Kazakhstan) 29.000

5. Qi Wang (Cina) 28.600

6. Rin Keys (USA) 28.400

7. Megan Chu (USA) 28.350

8. Taisiia Onofriichuk (Ucraina) 28.250

NASTRO

1. Darja Varfolomeev (Germania) 30.050

2. Mariia Borisova (Russia) 29.000

3. Alina Harnasko (Bielorussia) 28.800

4. Akmaral Yerekesheva (Kazakhstan) 28.350

5. Stiliana Nikolova (Bulgaria) 28.300

6. Sofiia Ilteriakova (Russia) 28.250

7. Megan Chu (USA) 27.800

8. Qi Wang (Cina) 27.800