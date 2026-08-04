L’Italia si tinge di bronzo nel team tecnico agli Europei di nuoto artistico. Oro alla Russia

Si è conclusa con la finale del team tecnico la quinta e penultima giornata degli Europei di nuoto artistico 2026. Nell’impianto di Parigi, dieci nazionali sono scese in vasca per la conquista del titolo continentale. Dopo una finale di elevato livello tecnico, l’oro è stato vinto dalla formazione russa (formalmente presente a titolo neutrale), capace di concludere una prestazione sublime (con coefficiente altissimo) da 303.2467 punti, di cui 186.1717 di elementi e 117.10750 di impressione artistica.

La compagine dell’Est Europa (Kira Cherezova, Valentina Gerasimova, Ekaterina Kossova, Svetlana Pavlova, Elena Shabanova, Aleksandra Shmidt, Elizaveta Smirnova, Olga Tiutiunik), una delle favorite della vigilia, è riuscita ad anticipare la Spagna, argento con uno score di 296.4299 punti, nonostante la penalità per sincronia della squadra iberica sia stata la più bassa della finale (1.8667).

Era una delle squadre in lotta per una medaglia e non ha deluso le aspettative l’Italia, che si prende il bronzo con un programma chiuso senza particolari errori. La formazione tricolore composta da Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice, ha infatti ottenuto un totale di 284.6725 punti, di cui 175.0725 di elementi e 109.6000 di impressione artistica con una penalità di 4.0667 per la sincronia. Italia che chiude quindi la penultima giornata con una medaglia, in attesa del gran finale di domani con il programma acrobatico, e bissa il bronzo ottenuto nel team libero.