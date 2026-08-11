Leonardo Fabbri può vincere la Gold Crown e il ricco montepremi! Che misure servono tra disco, giavellotto e martello: chi sarà il miglior lanciatore degli Europei?

Leonardo Fabbri ha conquistato la medaglia d’oro nel getto del peso agli Europei 2026 di atletica e ha difeso in maniera perentoria il titolo continentale, su cui aveva messo le mani due anni fa allo Stadio Olimpico di Roma. Il toscano si è imposto in maniera nitida a Birmingham, rifilando un metro abbondante di distacco all’intera concorrenza e rispettando il pronostico della vigilia, da vero numero 1 del mondo e detentore della world lead stagionale (22.74 metri a Eugene).

Il 29enne si è imposto con la misura di 22.31 metri, fatta registrare al terzo tentativo, non fermandosi molto lontano dal già suo record dei campionati (22.45 nella Capitale), e ora è in piena lotta per conquistare la Gold Crown di questa competizione. Ma di cosa si tratta? European Athletics ha previsto cinque gruppi di gara, separati per uomini e donne: velocità e ostacoli (100 metri, 200 metri, 400 metri, 110/100 hs, 400 hs); fondo e mezzofondo (800 metri, 1500 metri, 5000 metri, 10.000, 3000 siepi); lanci (getto del peso, tiro del giavellotto, lancio del disco, lancio del martello); salti (lungo, triplo, alto, asta); mista (maratona, marcia, prove multiple, staffette).

I vincitori di ciascuna Gold Crown sono gli atleti di ogni gruppo di gare che ottengono la prestazione con il punteggio più alto nelle rispettive finali, secondo le tabelle di punteggio della World Athletics. Quanti punti è valso il successo di Leonardo Fabbri? Il tabellario prevede 1.259 punti per un 22.31 nel getto del peso. Ora bisognerà guardare i risultati negli altri tre lanci per provare a conquistare la corona e l’annesso premio da 50.000 euro, peraltro già meritato a Roma 2024.

Cosa deve succedere nelle altre discipline? Non devono fare più di 70.76 nel disco, 83.60 nel martello e 91.04 nel giavellotto: sono misure decisamente importanti. Fanno paura soprattutto il lituano Mykolas Alekna, il tedesco Steven Richter e lo sloveno Kristjan Ceh, uomini che hanno nelle braccia certe spallate con il disco.