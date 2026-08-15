Leonard Deplano stecca nelle batterie dei 50 sl agli Europei. Guatti e Ballarati in semifinale

Ha preso il via a Parigi la penultima giornata di gare degli Europei 2026 di nuoto. Le batterie dei 50 stile libero maschili hanno aperto il programma e, in casa Italia, si deve registrare una clamorosa eliminazione.

Leonardo Deplano, uomo di punta della velocità azzurra, argento agli Europei del 2022 e finalista olimpico, non è riuscito a centrare la qualificazione alle semifinali. Gli azzurri erano impegnati in una sorta di selezione interna e Deplano si è rivelato il terzo italiano al termine delle batterie. Il regolamento, infatti, consente a un massimo di due rappresentanti per nazione di accedere al turno successivo tra i primi 16 tempi complessivi.

Il fiorentino è stato autore di una prestazione negativa fin dalle prime bracciate: la progressione in vasca non è mai decollata e Deplano ha chiuso in 22″04, con il 16° tempo assoluto. Meglio di lui hanno fatto Giovanni Guatti, sesto in 21″82, e Lorenzo Ballarati, tredicesimo in 21″95, entrambi qualificati alle semifinali. Eliminato anche Manuel Frigo, 33° in 22″42.

Al comando della graduatoria delle batterie mattutine c’è l’ucraino Nikita Sheremet, autore di 21″56. Alle sue spalle il croato Jere Hribar, in 21″62, e il grande favorito della vigilia, il russo Egor Kornev, terzo in 21″67.