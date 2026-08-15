La staffetta 4×100 metri maschile dell’Italia è stata squalificata per aver perso il testimone agli Europei senior 2026 di atletica leggera a causa dell’infortunio di Samuele Ceccarelli nell’ultima frazione. La delusione degli azzurri è palpabile ai microfoni di Rai 2 HD.

Samuele Ceccarelli: “Non so cosa dire, perché sono veramente amareggiato e dispiaciuto per aver buttato questa occasione, veramente chiedo scusa, come ho già detto a loro, perché se avessi potuto buttare via qualsiasi altra cosa l’avrei fatto, piuttosto che questo, perché quando ho visto tutti lanciati benissimo ho detto ‘Ci siamo’, però sono partito e dopo 30 metri ho cominciato a sentire delle botte ai polpacci che non so sinceramente se sono solo crampi o c’è qualcosa di più, perché non sono neanche riuscito ad arrivare in fondo composto, non riuscivo a tenere l’appoggio. Sono veramente dispiaciuto, perché non ho avuto nessun tipo di segnale di problematiche, stavo bene, stavamo bene, veramente chiedo scusa ai ragazzi e a tutti quelli che come noi ci avevano creduto“.

Lorenzo Patta: “Dobbiamo essere orgogliosi di questo, non era sicuramente facilissimo, dobbiamo essere felici nonostante tutto. Samuele chiaramente non si deve scusare di niente, la staffetta si corre in quattro, quindi abbiamo fatto comunque una bellissima gara, forse una delle staffette più belle, perché comunque senza i big tra virgolette stiamo facendo veramente una grandissima cosa, quindi dobbiamo essere solo che contenti“.

Eric Marek: “Fa freddo, tira vento, ci hanno fatto aspettare un po’, e quindi ho preferito la calzamaglia“. Eseosa Fostine Desalu: “Stasera dispiace, le condizioni non erano favorevoli, Samuele continua a dispiacersi però gli ho detto che non lo decidiamo noi di infortunarci. Peccato, perché stavamo andando molto bene, però purtroppo queste cose succedono, ci proveremo domani sera con la 4×100 mista“.