Jonathan Milan: “La forma è buona, la squadra ha fiducia in me”

Jonathan Milan non si ferma più. Il velocista della Lidl-Trek firma anche la terza tappa del Giro di Polonia 2026, imponendosi in volata a Zielona Góra e completando uno straordinario tris consecutivo che gli permette di rafforzare la maglia gialla di leader della classifica generale.

La frazione è scivolata via secondo copione, con la fuga di giornata controllata dal gruppo e annullata nel finale prima dello sprint. Negli ultimi metri, però, non c’è stata partita: Milan ha fatto valere ancora una volta la sua potenza, lasciandosi alle spalle Noah Hobbs e Alessandro Romele e incrementando il margine in classifica su Paul Magnier.

Al termine della corsa il friulano ha spiegato i motivi di un momento di forma che sembra non conoscere flessioni. “So che la mia forma è buona in questo momento. Ho lavorato duramente per raggiungere questo livello in corsa, sono molto motivato per la seconda parte di stagione. Oggi il team ha fatto un gran lavoro, ha credito in me e quando sono tutti focalizzati sull’obiettivo, i risultati arrivano“.

A colpire è stato anche quanto accaduto nelle prime fasi della tappa. Milan, infatti, si è concesso persino un’incursione all’attacco, una scelta decisamente insolita per un velocista e resa possibile da una gamba che, in questo momento, sembra fare la differenza anche lontano dal traguardo.

“Ho visto due corridori attaccare e mi sono detto ‘perché non seguirli?’. Così quando avevamo un piccolo vantaggio, sono rimasto lì finché non ci siamo ricompattati con il gruppo“, ha raccontato.