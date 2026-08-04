Filippo Tortu rinuncia agli Europei: “Non posso gareggiare al meglio”. E per la staffetta…

Filippo Tortu non disputerà gli Europei 2026 di atletica, che andranno in scena a Birmingham (Gran Bretagna) dal 10 al 16 agosto. Il velocista lombardo ha comunicato la propria intenzione di non prendere parte alla rassegna continentale prevista all’Alexander Stadium, dove si consumerà l’evento agonistico più importante della stagione per il Vecchio Continente. Una decisione figlia di una condizione fisica non ideale per il 28enne, infortunatosi durante l’inverno e anche alla vigilia dei recenti Campionati Italiani Assoluti.

Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 nella 4×100 ha spiegato le proprie ragioni: “A seguito delle valutazioni effettuate in questi giorni in raduno, abbiamo considerato – di comune accordo con lo staff della Federazione – di non prendere parte agli Europei. È una decisione importante e sofferta, ma le mie condizioni attuali non avrebbero consentito di gareggiare al meglio. Per questo, abbiamo preferito concentrare l’attenzione e le energie sui prossimi Giochi del Mediterraneo, dove avrò l’onore di essere portabandiera“.

L’elongazione muscolare rimediata in allenamento non consente dei tempi di recupero rapidi, nonostante il percorso riabilitativo svolto negli ultimi giorni sotto la supervisione dello staff medico della Nazionale. L’attenzione è dunque rivolta verso i Giochi del Mediterraneo, previsti a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre, dove avrà l’onore di portare il tricolore insieme alla pugile Irma Testa. L’azzurro ha disputato soltanto due gare in questa annata agonistica, entrambe sui 200 metri e con vento oltre il limite di 2,0 m/s: 20.64 a Foligno (+2,3 m/s, il 10 luglio) e 20.68 a Eisenstadt (+3,3 m/s, il 1° luglio).

In carriera è salito sul podio continentale del mezzo giro di pista a Monaco 2022 (bronzo) e Roma 204 (argento), Un forfait che avrà un certo peso anche sulla staffetta: Marcell Jacobs sarà il faro indiscusso, ma il resto del quartetto tricolore è ancora tutto da definire. Le condizioni fisiche di Chituru Ali sono da valutare, Lorenzo Patta è in ripresa dopo i problemi dello scorso anno, Fausto Desalu ha avuto un piccolo acciacco, le altre opzioni sono Samuele Ceccarelli, Filippo Randazzo, Eduardo Longobardi, Erik Marek, Roberto Rigali.