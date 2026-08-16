Ginnastica artistica, le startlist della finale a squadre agli Europei: ordini di rotazione, l’Italia ci prova contro la Russia

Domenica 16 agosto di fuoco per gli appassionati della Polvere di Magnesio: a Zagabria si disputa la Finale a Squadre degli Europei 2026 di ginnastica artistica femminile, alle ore 16.00 si scenderà in pedana nella capitale croata per disputare quella che viene considerata la gara regina, la prova che premia la profondità e la caratura del movimento ginnico nazionale.

Si adotterà il format 5-3-3: ogni Nazionale schiererà cinque atlete, su ogni attrezzo ne saliranno tre, verranno considerati tutti i punteggi, dunque non saranno ammessi scarti e ogni errore si pagherà a caro prezzo. L’Italia sarà chiamata a difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni, ma questa volta bisognerà fare i conti con la scatenatissima Russia, che sembra avere una marcia in più.

Le ragazze del DT Enrico Casella hanno il dovere morale di provarci contro la corazzata guidata da Angelina Melnikova e Anna Kalmykova, nel caso in cui l’impresa non fosse possibile si dovrà lottare con Gran Bretagna, Francia e Germania per salire sul podio, obiettivo alla portata di un quintetto tricolore rinnovato, ma competitivo, come dimostra la seconda piazza in qualifica.

Manila Esposito si cimenterà al corpo libero da fresca Campionessa d’Europa e alla trave (argento di specialità). Elisa Iorio garantirà la copertura al volteggio e dovrà portare a casa punti pesanti alle parallele asimmetriche. Giulia Perotti: aprirà la rotazione sugli staggi dopo il bronzo odierno, romperà il ghiaccio alla trave e si esibirà per seconda al quadrato. July Marano sarà impegnata su tutti gli attrezzi e Anthea Sisio sarà fondamentale con il suo doppio avvitamento al volteggio.