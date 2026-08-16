Georgia Hunter Bell domina la finale dei 1500 agli Europei. Cavalli staccata e fuori dalla top10

Due settimane dopo aver trionfato a Glasgow negli 800 metri ai Giochi del Commonwealth, Georgia Hunter Bell si conferma una fuoriclasse assoluta e vince in scioltezza all’Alexander Stadium di Birmingham la finale dei 1500 ai Campionati Europei di atletica 2026, consentendo alla Gran Bretagna di effettuare il sorpasso provvisorio sull’Italia in vetta al medagliere della manifestazione (questo è il nono oro del Regno Unito).

La 32enne britannica, vice-campionessa del mondo in carica sul doppio giro di pista e bronzo olimpico a Parigi 2024 nei 1500, ha ottenuto il primo titolo continentale della carriera migliorando il secondo posto ottenuto due anni fa a Roma. Hunter Bell ha trionfato nella finale odierna grazie ad un cambio di passo devastante nell’ultimo giro, tagliando il traguardo con il crono di 4:07.78 al termine di una gara a lungo piuttosto tattica.

L’unica in grado di “prendere la targa” nel finale alla beniamina locale è stata la polacca Klaudia Kazimierska, che si è dovuta accontentare dell’argento in 4:08.80 precedendo sul podio la portoghese Patricia Silva (4:09.22). Come già avvenuto in diverse occasioni nel passato, l’azzurra Ludovica Cavalli si è spenta nell’ultimo atto di una rassegna internazionale staccandosi per prima dal gruppo di testa e chiudendo la finale in dodicesima e ultima posizione (4:18.91).